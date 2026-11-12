10,000 mAh बैटरी वाला नया 5G फोन, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 6.59 इंच 165Hz डिस्प्ले भी  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO जल्द ही इंडियन मार्केट में अपना एक और नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयरी में है। कंपनी इस फोन को iQOO 16R के नाम से पेश कर सकती है। इस अपकमिंग डिवाइस को हाल ही में भारत के Bureau of Indian Standards यानी BIS से सर्टिफिकेशन मिला है। इससे भारत में डिवाइस की लॉन्चिंग की उम्मीद बढ़ गई है।

हालांकि कंपनी ने अभी तक डिवाइस के नाम, लॉन्च डेट या फीचर्स को लेकर कोई खुलसा नहीं किया है। कुछ मार्केट में इस फोन को iQOO 16s के नाम से भी पेश किया जा सकता है। चलिए इस डिवाइस के बारे में विस्तार से जानते हैं

BIS लिस्टिंग में दिखा मॉडल नंबर BIS की लिस्टिंग में iQOO के एक नए डिवाइस का मॉडल नंबर I2606 देखा गया है। इसे 11 नवंबर को रजिस्ट्रेशन नंबर R-93029700 के तहत मंजूरी मिल गई है। यही मॉडल नंबर पहले IMEI डेटाबेस में iQOO 16R के नाम से भी सामने आया है। जबकि मलेशिया की SIRIM और इंडोनेशिया की SDPPI सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर इसे iQOO 16s के नाम से स्पॉट किया गया है। ऐसे में ये क्लियर नहीं है कि भारत में इसे iQOO 16R के नाम से पेश किया जाएगा या इसे iQOO 16s के नाम से लॉन्च किया जाएगा।

iQOO 16R के संभावित स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो iQOO 16R को चीन में लॉन्च होने वाले iQOO Z12 Turbo का ही रीब्रांडेड वर्जन बताया जा रहा है। फोन में 6.59 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, जो कम से कम 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आ सकती है। जबकि परफॉर्मेंस के लिए फोन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 6 या Snapdragon 8 Gen 5 Pro प्रोसेसर देखने को मिल सकता है।