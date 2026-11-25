टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO जल्द ही अपनी नई iQOO 16 सीरीज के दो नए फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसकी कंपनी ने लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। इस सीरीज के तहत iQOO 16 और iQOO 16s स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे। कंपनी का कहना है कि दोनों डिवाइस 8 दिसंबर 2026 को मलेशिया में लॉन्च होंगे। iQOO Malaysia ने सोशल मीडिया पर एक टीजर भी शेयर किया है।

हालांकि कंपनी ने अभी लॉन्च इवेंट का टाइम नहीं बताया है। भारत में इन स्मार्टफोन की लॉन्च डेट को लेकर भी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसी उम्मेद है कि जल्द ही ये दोनो फोन इंडियन मार्केट में भी लॉन्च हो सकते हैं।

iQOO 16 और iQOO 16s के वैरिएंट कंपनी की मलेशिया ई-स्टोर वेबसाइट पर iQOO 16 को दो कलर Matrix और Alpha ऑप्शन में लिस्ट कर दिया गया है। इस डिवाइस को 12GB+256GB, 12GB+512GB और 16GB+512GB स्टोरेज वैरिएंट में उप्लबध कराया जाएगा। जबकि iQOO 16s को भी दो कलर Vector Grey और Shadow Black ऑप्शन में पेश किया जाएगा और इसे आप 8GB+256GB और 12GB+256GB वैरिएंट में खरीद सकेंगे।

दोनों डिवाइस के लिए 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2026 तक RM1 में प्री-बुकिंग चल रही है। फोन के साथ अर्ली-बर्ड बेनिफिट्स और RM16,000 तक के इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। हालांकि, ये सिर्फ रिजर्वेशन है और इससे डिवाइस की खरीदारी या डिलीवरी नहीं होगी।

iQOO 16 और iQOO 16s के संभावित स्पेसिफिकेशन्स iQOO 16 पहले ही चीन में 29 सितंबर को लॉन्च हो चुका है, इसलिए डिवाइस के ज्यादातर फीचर्स पहले ही सामने आ गए हैं। डिवाइस में Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। साथ ही फोन में 8,400mAh की बैटरी, 100W वायर्ड चार्जिंग और 2K रेजोल्यूशन वाली 165Hz AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकती है।