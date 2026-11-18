टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Instagram ने मंगलवार को क्रिएटर्स को उनके ओरिजिनल वीडियोज की अनऑथराइज्ड कॉपीज को पहचानने और मैनेज करने में मदद करने के लिए एक नया कंटेंट प्रोटेक्शन फीचर अनाउंस किया है। Meta के स्वामित्व वाले इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुताबिक, इसका नया टूल क्रिएटर के प्रोटेक्टेड कंटेंट से विजुअली मैच करने वाले वीडियोज के लिए Instagram और Facebook को ऑटोमैटिकली स्कैन कर सकता है और संभावित मैच मिलने पर अलर्ट भेज सकता है। ये फीचर उन एलिजिबल Instagram क्रिएटर्स के लिए अवेलेबल है जो Meta की ओरिजिनैलिटी और इंटीग्रिटी से जुड़ी शर्तों को पूरा करते हैं। Meta ओरिजिनल ऑडियो का दोबारा इस्तेमाल करने वाली AI-जेनरेटेड कॉपीज की पहचान करने के तरीकों की भी टेस्टिंग कर रहा है।

Instagram पर क्रिएटर्स के लिए Content Protection एक ब्लॉग पोस्ट में Meta ने कहा कि वह पहले Facebook पर क्रिएटर्स के लिए मौजूद रहे इस टूल को अब Instagram पर ला रहा है। दावा किया गया है कि इसे क्रिएटर्स को ये पहचानने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है कि कब दूसरे अकाउंट्स बिना परमिशन के उनके ओरिजिनल वीडियोज का दोबारा इस्तेमाल करते हैं, और ये उन्हें कंपनी के प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कंटेंट के दिखने के तरीके पर ज्यादा कंट्रोल देता है।

कंपनी का कहना है कि एलिजिबल क्रिएटर्स अपने Instagram अकाउंट्स के जरिए कंटेंट प्रोटेक्शन में एनरोल कर सकते हैं। एक बार एक्टिवेट होने के बाद, ये फीचर आगे से उनके द्वारा पब्लिश किए जाने वाले हर ओरिजिनल वीडियो को अपने-आप प्रोटेक्ट करता है। क्रिएटर्स पहले पोस्ट किए गए अपने एलिजिबल वीडियोज को भी प्रोटेक्शन सिस्टम में जोड़ने के लिए मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं।

कंपनी के मुताबिक, ये टूल प्रोटेक्टेड कंटेंट के विजुअल मैच के लिए Instagram और Facebook को लगातार स्कैन करने के लिए Meta के Rights Manager जैसी ही वीडियो-मैचिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। जब ये किसी मैच की पहचान करता है, तो ओरिजिनल क्रिएटर को एक्स्ट्रा जानकारी के साथ एक नोटिफिकेशन मिलता है, जिसमें मैच होने वाले वीडियो का व्यू काउंट और इसे पोस्ट करने वाले अकाउंट के फॉलोअर्स की संख्या शामिल होती है।

क्रिएटर्स Home टैब के तहत Tools में जाकर और Your Professional Tools सेक्शन में इसे ढूंढकर Instagram डैशबोर्ड के जरिए इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। एलिजिबल यूजर्स को उनकी एक्टिविटी फीड में भी एक नोटिफिकेशन मिलेगा। जो लोग मानते हैं कि वे इसके लिए एलिजिबल हैं लेकिन उन्हें इनविटेशन नहीं मिला है, वे Meta के जरिए एक्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

इसके अलावा, Meta कुछ खास अकाउंट्स को क्रिएटर के ओरिजिनल कंटेंट का इस्तेमाल करने पर फ्लैग होने से बचाने के लिए एक 'अलाउ लिस्ट' भी पेश कर रहा है। कंपनी के मुताबिक, क्रिएटर्स इन प्रोफाइल्स को अपनी अलाउ लिस्ट में जोड़ सकते हैं ताकि कंटेंट प्रोटेक्शन स्कैन के दौरान उनके वीडियोज संभावित मैच के तौर पर न दिखें। जब भी उनके कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स या परमिशन्स में बदलाव हो, वे इस लिस्ट को अपडेट भी कर सकते हैं।

Meta का कहना है कि उसने इस फीचर के संभावित गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं। एक उदाहरण देते हुए कंपनी ने बताया कि अगर कोई दूसरा अकाउंट असली मालिक के इस प्रोग्राम में एनरोल करने से पहले ही क्रिएटर का ओरिजिनल वीडियो अपलोड करके प्रोटेक्ट कर लेता है, तो क्रिएटर सीधे इस टूल के जरिए ओनरशिप डिस्प्यूट सबमिट कर सकता है।

इसके अलावा, वे Meta के Intellectual Property Reporting Centre के जरिए कॉपीराइट शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। विजुअल मैचिंग के साथ-साथ, Meta ऐसे वीडियोज की पहचान करने के लिए भी कंटेंट प्रोटेक्शन का दायरा बढ़ाने पर काम कर रहा है जो जरूरी नहीं कि वही विजुअल्स रखें, बल्कि ओरिजिनल कंटेंट के कुछ हिस्सों का दोबारा इस्तेमाल करते हैं। कंपनी का कहना है कि क्रिएटर्स ने उन AI-जेनरेटेड वीडियोज को लेकर लगातार चिंता जताई है जो उनके ओरिजिनल काम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन विजुअल्स को AI-जेनरेटेड मटीरियल से बदल देते हैं।