टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आ गया है और अब घर के अंदर की हवा में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में ठंड की वजह से लोग खिड़की-दरवाजे बंद ही रखते हैं, जिसके चलते रूम में ताजी हवा का आना-जाना काफी कम हो जाता है। जबकि हीटर के यूज से रूम की नमी और भी कम हो सकती है। दूसरी तरफ बाहर प्रदूषण भी काफी बढ़ गया है।

धूल-मिट्टी भी घर के अंदर की हवा को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में बहुत से लोग अब Humidifier और Air Purifier खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि, दोनों डिवाइस का काम अलग-अलग है। आइए जानते हैं कि आपके घर के लिए कौन-सा उपकरण ज्यादा जरूरी है।

Humidifier का क्या काम है? सबसे पहले जान लें कि Humidifier का काम रूम की हवा में नमी बढ़ाने का होता है। सर्दियों में हवा शुष्क हो जाती है और हीटर चलाने की वजह से स्किन रूखी हो सकती है। साथ ही होंठ फटना, गले में सूखापन और नाक में जलन जैसी परेशानियां होने लगती हैं। ऐसी कंडीशन में Humidifier हेल्पफुल साबित हो सकता है। ये रूम में नमी का लेवल बनाए रखने में हेल्प करता है।

कब खरीदना बेहतर है Humidifier? अगर रूम की हवा बहुत ज्यादा ड्राई रहती है।

स्किन, लिप्स और गले में सूखापन महसूस हो रहा हो।

हीटर चलाने के बाद रूम की नमी कम हो गई हो।

रूम में नमी का लेवल 30 परसेंट से नीचे हो। नॉर्मल घर के अंदर नमी का लेवल 30 से 50 परसेंट के बीच रखना बेहतर माना जाता है।

क्यों है जरूरी Air Purifier? दूसरी तरफ Air Purifier का काम रूम की हवा से धूल, प्रदूषण और दूसरे छोटे कणों को फिल्टर करना है। इसके अंदर HEPA फिल्टर देखने को मिलता है, जो हवा में मौजूद कई छोटे पार्टिकल्स को फिलटर करें में मदद करता है। सर्दियों में जब बाहर प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है, तब घर के अंदर भी प्रदूषित हवा जमा हो जाती है। ऐसे में Air Purifier हेल्पफुल हो सकता है।