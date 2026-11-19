टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Huawei जल्द ही अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Huawei Mate 90 Air के नाम से पेश करने की तैयारी में है। कंपनी इस डिवाइस को 24 नवंबर को एक लॉन्च इवेंट में लॉन्च करने जा रही है, जिसमें Huawei Mate X8 फोल्डेबल फोन के साथ Mate 90 Air और Watch Air भी लॉन्च हो सकती है।

कंपनी ने Mate 90 Air को अब तक का सबसे पतला Mate सीरीज डिवाइस बताया है। लॉन्च से पहले इस डिवाइस के डिजाइन, कलर ऑप्शन और स्टोरेज वेरिएंट की डिटेल्स सामने आ गई हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

Huawei Mate 90 Air के संभावित स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Huawei Mate 90 Air में 7 इंच क्लास की 1.5K क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। साथ ही फोन को पावर देने के लिए इसमें Kirin 9030 सीरीज चिपसेट मिल सकता है। डिवाइस के 12GB तक रैम वाले वेरिएंट में Kirin 9030 और 16GB तक रैम वाले वैरिएंट में Kirin 9035 प्रोसेसर मिल सकता है।

इतना ही नहीं पतला होने के बावजूद इस फोन में करीब 6,800mAh की बैटरी मिल सकती है, जो 66W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट कर सकती है। फोन में HarmonyOS 7 मिल सकता है। Mate 70 Air से कितना अलग होगा नया डिवाइस? जहां कंपनी ने पहले Huawei Mate 70 Air में 6.6mm मोटाई के साथ 7 इंच की OLED डिस्प्ले ऑफर की थी और 6,500mAh की बैटरी मिली थी। अब Mate 90 Air पहले से ज्यादा स्लिम डिजाइन और बड़ी बैटरी से लैस हो सकता है।