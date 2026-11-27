टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। HP ने भारत में OmniBook Ultra 16 (2026) लॉन्च कर दिया है। जून में पहली बार OmniBook X 14 के साथ ग्लोबली अनवील किया गया ये लैपटॉप NVIDIA के RTX Spark सुपरचिप से लैस है और इसे खास तौर पर डेवलपर्स और क्रिएटर्स के लिए तैयार किया गया है। इसमें 20-कोर CPU के साथ 6,144-कोर Blackwell RTX GPU का कॉम्बिनेशन है, ये 128GB तक की यूनिफाइड मेमोरी को सपोर्ट करता है और 1 पेटाफ्लॉप तक की FP4 AI परफॉर्मेंस ऑफर करता है। इसके अलावा इसमें 16-इंच का 3K OLED टचस्क्रीन, क्वाड स्पीकर्स और 99Wh की बैटरी भी दी गई है।

भारत में HP OmniBook Ultra 16 की कीमत और उपलब्धता भारत में HP OmniBook Ultra 16 के 64GB RAM और 1TB SSD वेरिएंट की शुरुआती कीमत 5,49,999 रुपये रखी गई है। ये HP Online Store के जरिए Eclipse Grey कलर में अवेलेबल है और इसकी शिपिंग 1 दिसंबर से शुरू होने वाली है। चुनिंदा SBI क्रेडिट कार्ड्स से पेमेंट करने पर खरीदार 40,000 रुपये का कैशबैक भी पा सकते हैं।

HP 1TB स्टोरेज के साथ इसका एक 128GB RAM वेरिएंट 6,99,999 रुपये में बेच रहा है। HP OmniBook Ultra 16 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स HP OmniBook Ultra 16 Windows 11 Home Single Language पर चलता है और इसमें 120Hz तक के रिफ्रेश रेट वाला 16-इंच का 3K (2,880 x 1,800 पिक्सल) OLED टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। ये डिस्प्ले 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर कवरेज, 500 निट्स तक की SDR ब्राइटनेस और HDR मोड में 1,100 निट्स तक की ब्राइटनेस ऑफर करता है। ये लो ब्लू लाइट को भी सपोर्ट करता है और इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है।

ये लैपटॉप NVIDIA RTX Spark N1X प्रोसेसर से पावर्ड है, जिसमें 20-कोर CPU और 6,144-कोर इंटीग्रेटेड NVIDIA Blackwell RTX GPU शामिल है। इसमें 64GB LPDDR5x RAM और 1TB PCIe Gen 5 NVMe SSD स्टोरेज मिलती है। HP का दावा है कि ये सिस्टम 1 पेटाफ्लॉप तक की FP4 AI परफॉर्मेंस डिलीवर करता है और लोकल AI वर्कलोड्स को सपोर्ट करता है, जिसमें बड़े मॉडल्स और इंटेलिजेंट एजेंट्स चलाना शामिल है।

वीडियो कॉल्स के लिए, HP OmniBook Ultra 16 में HDR ऑटो स्विच और टेम्पोरल नॉइज रिडक्शन के साथ 5-मेगापिक्सल का IR कैमरा दिया गया है। इसमें HP Audio Boost, Poly Studio और DTS Virtual:X सपोर्ट के साथ क्वाड स्पीकर्स भी मिलते हैं।

कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, दो USB Type-C पोर्ट्स, दो USB Type-A पोर्ट्स, HDMI 2.1, एक हेडफोन और माइक्रोफोन कॉम्बो जैक और एक microSD कार्ड रीडर शामिल हैं। लैपटॉप में एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप और IR थर्मल सेंसर भी दिया गया है।

HP OmniBook Ultra 16 में 99Wh की बैटरी पैक की गई है और कंपनी के मुताबिक ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे 30 मिनट में करीब 50 प्रतिशत चार्ज हो जाती है। इसके साथ बॉक्स में 140W का USB Type-C GaN चार्जर मिलता है।