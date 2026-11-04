HP के दो नए लैपटॉप भारत में लॉन्च, 1.10 लाख का लैपटॉप ऐसे खरीदें 79,999 रुपये में

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। HP ने भारत में OmniBook 5 और ProBook 4 G2iS लैपटॉप लॉन्च किए हैं। OmniBook 5 के बारे में कहा गया है कि इसे छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि ProBook 4 G2iS छोटे बिजनेस और प्रोफेशन्ल्स के लिए है। दोनों लैपटॉप Intel Core 7 प्रोसेसर तक का इस्तेमाल करते हैं और इनमें OLED डिस्प्ले हैं, लेकिन वे अपने डिजाइन और हार्डवेयर में अलग हैं। OmniBook 5 का वजन 1.16 किलोग्राम है और इसे 42 घंटे तक का लोकल वीडियो प्लेबैक देने के लिए रेट किया गया है। ProBook 4 G2iS में 70Wh की बैटरी है और इसमें बिजनेस यूजर्स के लिए सिक्योरिटी फीचर्स शामिल हैं।

HP OmniBook 5 और ProBook 4 G2iS की भारत में कीमत और उपलब्धता भारत में HP OmniBook 5 14 की शुरुआती कीमत 1,09,999 रुपये है और ये 10 नवंबर तक प्री-बुकिंग के लिए ओपन है, जिसमें ग्राहक ऑफर्स के बाद इसे 79,999 रुपये में पा सकेंगे। जो लोग HP ऑनलाइन स्टोर या HP वर्ल्ड स्टोर के जरिए प्री-बुक करते हैं, वे 10 नवंबर से लैपटॉप मिलने की उम्मीद कर सकते हैं, जब ये ऑथराइज्ड रिसेलर्स के जरिए भी बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

HP ProBook 4 G2iS 14 की कीमत बिना टैक्स 86,000 रुपये से शुरू होती है। मिस्ट सिल्वर मॉडल 6 नवंबर से उपलब्ध होगा और कुछ कॉन्फिगरेशन पहले से ही ऑनलाइन ऑर्डर किए जा सकते हैं। जो बायर्स एटमॉस्फेरिक ब्लू या एक्लिप्स ग्रे पसंद करते हैं, उन्हें दिसंबर 2026 के अंत तक इंतजार करना होगा, जब उन वेरिएंट्स के आने की उम्मीद है।

HP OmniBook 5 और ProBook 4 G2iS के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स HP OmniBook 5 14 और ProBook 4 G2iS 14 दोनों में OLED डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है, हालांकि ProBook में ज्यादा रेजोल्यूशन वाला पैनल मिलता है। इसमें 14-इंच की 2.8K स्क्रीन है, जबकि OmniBook 5 में 100 परसेंट DCI-P3 कलर कवरेज और HP Eye Ease तकनीक के साथ 14-इंच का OLED डिस्प्ले है।

दोनों लैपटॉप Intel Core 7 प्रोसेसर तक पर चलते हैं, लेकिन उनके इंटीग्रेटेड NPU में थोड़ी अलग कैपेबिलिटीज हैं। ProBook 4 G2iS के 17 TOPS की तुलना में OmniBook 5 को 16 TOPS तक रेट किया गया है। HP ने ProBook के लिए 32GB तक रैम और 1TB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले कॉन्फिगरेशन की पुष्टि की है, जबकि OmniBook 16GB तक रैम और 512GB तक इनबिल्ट स्टोरेज को सपोर्ट करता है।

दोनों लैपटॉप में कैमरा सेटअप भी अलग-अलग है। OmniBook 5 में FHD IR कैमरा मिलता है, जबकि ProBook में IR सेंसर के साथ FHD HDR कैमरा है। दोनों विंडोज हैलो फेशियल रिकग्निशन को सपोर्ट करते हैं और इनमें डुअल माइक्रोफोन हैं। OmniBook के स्पीकर्स Poly Studio द्वारा ट्यून किए गए हैं और DTS:X अल्ट्रा को सपोर्ट करते हैं, जबकि ProBook कॉल्स के दौरान बैकग्राउंड शोर को कम करने के लिए AI-बेस्ड नॉइज रिडक्शन का इस्तेमाल करता है।

ProBook में बिजनेस यूजर्स के लिए कुछ एडिशनल सुविधाएं हैं, जिनमें फिजिकल कैमरा प्राइवेसी शटर, HP ड्राइव लॉक और HP सिक्योर इरेज शामिल हैं। OmniBook की लिस्टेड सिक्योरिटी फीचर विंडोज हैलो फेशियल रिकग्निशन है। HP का दावा है कि OmniBook 5 लोकल वीडियो प्लेबैक के दौरान 42 घंटे तक चल सकता है, हालांकि इसने बैटरी कैपेसिटी या चार्जिंग स्पीड शेयर नहीं की है। इस बीच, ProBook में HP फास्ट चार्ज सपोर्ट के साथ 70Wh की बैटरी है। OmniBook बॉक्स में 65W USB मिनी GaN चार्जर के साथ आता है।