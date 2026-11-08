फोन छीनते ही खुद लॉक हो जाएगी स्क्रीन! चोरी होने से पहले ऑन कर लें ये 3 सीक्रेट सेटिंग्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फोन चोरी होने की स्थिति में सबसे बड़ा खतरा आपके निजी डाटा के अनजान हाथों में जाने और उसके दुरुपयोग का होता है। इसके लिए फोन में ही इन-बिल्ट 'थेफ्ट प्रोटेक्शन' जैसे उपाय हैं, जो ऐसी स्थिति में काफी मददगार साबित होते हैं। इससे आपको कुछ समय मिल जाता है और आप निश्चिंत रह सकते हैं कि डाटा आपके अकाउंट में सुरक्षित है।

ऑटो ऑक प्रोटेक्शन: फोन चोरी होने की स्थिति में अगर फोन की सेटिंग को लगता है कि कोई अचानक फोन छीन रहा है तो स्क्रीन स्वत: लॉक हो जाती है। इसी तरह फोन के ऑफलाइन होने की दशा पर फोन लॉक हो जाएगा, ताकि आपका डाटा सुरक्षित रह सके। इसके लिए सेटिंग में जाकर थेफ्ट प्रोटेक्शन सेक्शन में आप 'थेफ्ट डिटेक्शन लॉक' और 'ऑफलाइन डिवाइस लॉक' ऑप्शन को चुन सकते हैं।

रिमोट ऑक: सेटिंग में जाकर आपने पहले से रिमोट लॉक इनेबल किया हुआ है तो आप किसी भी डिवाइस पर जाकर android/lock पर जाकर डिवाइस का फोन नंबर दर्ज करके स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। इसके लिए साइन-इन या गूगल अकाउंट की जरूरत नहीं है। ध्यान रखें कि आपका फोन ऑनलाइन होना चाहिए। अगर फोन आफलाइन है तो स्क्रीन तभी लॉक होगी, जब वह ऑनलाइन होगी।