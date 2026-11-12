सिर्फ 2,500 रुपये में घर पर बनाएं एयर प्यूरीफायर: थोड़े फीचर्स की कमी होगी, लेकिन हवा मिलेगी साफ!

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली के बाद से ही देशभर के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। कई इलाकों में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। ऐसे में लोगों को घर के अंदर भी अच्छी हवा नहीं मिल पा रही है। इसलिए इस प्रदूषण से बचने के लिए काफी लोग महंगे-महंगे एयर प्यूरीफायर भी इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाले एयर प्यूरीफायर की कीमत अक्सर 10 हजार रुपये या इससे ज्यादा हो सकती है।

इतनी ज्यादा कीमत होने की वजह से कई लोग चाहकर भी इसे नहीं खरीद पाते। हालांकि आप चाहें तो कुछ सस्ते सामान की हेल्प से घर पर ही एक देसी एयर प्यूरीफायर बना सकते हैं। इसके लिए आपको करीब 2,500 रुपये तक खर्च करने होंगे।

दरअसल, अजक्ल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्तग्रम और फेसबुक पर कुछ क्रिएटर एयर प्यूरीफायर बनाने का आसान तरीका बता रहे हैं। इसमें HEPA फिल्टर और एग्जॉस्ट फैन की मदद से ऐसा सेटअप बनया जा रहा है, जो रूम की हवा को फिल्टर करने में हेल्प कर रहा है।