टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp का यूज आज ज्यादातर स्मार्टफोन यूजर्स कर रहे हैं। इस एक प्लेटफॉर्म ने चैटिंग को काफी ज्यादा आसान बना दिया है। यहां पर्सनल चैट से लेकर जरूरी डॉक्यूमेंट और फोटो-वीडियो तक शेयर कर काफी ज्यादा आसान है। हालांकि कभी-कभी इस बात की भी टेंशन होती है कि कोई दूसरा अपकी प्राइवेट बातें न पढ़ ले। इसके लिए WhatsApp में Chat Lock फीचर मिलता है।

इस फीचर की हेल्प से आप किसी एक खास चैट को फिंगरप्रिंट या फेस लॉक से सेफ कर सकते हैं। खास बात है कि इसके लिए पूरे WhatsApp को लॉक करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए जानते हैं इस फीचर का इस्तेमाल कैसे करें

WhatsApp का Chat Lock फीचर क्या है? WhatsApp का चैट लॉक फीचर किसी खास चैट को अलग सेफ फोल्डर में रखता है। इसे ओपन करने के लिए फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या फोन का पासकोड एंटर करना पड़ता है। लॉक की गई खास चैट के न तो नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं और न ही उसके मैसेज का कंटेंट और भेजने वाले का नाम शो होता है। इससे फुल प्राइवेसी बनी रहती है।