क्या है Gmail का वेकेशन रिस्पॉन्डर फीचर? छुट्टी पर जाने से पहले जरूर कर लें ऑन 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज के टाइम में ईमेल ऑफिस और प्रोफेशनल वर्क का एक अहम हिस्सा बन गया है लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप छुट्टी पर होते हैं या किसी जरूरी काम में बिजी रहते हैं और लगातार आ रहे ईमेल का जवाब नहीं दे पाते। ऐसे में सामने वाले शख्स को ये पता नहीं चलता कि आपने उसका मेल देख लिया है या नहीं और जवाब मिलने में कितना वक्त और लगेगा। ऐसे में अगर आप चहते हैं कि अपको ऐसी दिक्कत न हो तो आप भी गूगल का एक खास फीचर ऑन कर सकते हैं।

दरअसल, Gmail में Vacation Responder नाम का फीचर देखने को मिलता है। इसकी हेल्प से आप पहले से एक मैसेज सेट करके रख सकते हैं, जो आपके पास ईमेल आने पर अपने आप सेंडर को सेंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको हर ईमेल का अलग-अलग जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। खास बात ये है कि इसके लिए अपको किसी थर्ड पार्टी एप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

क्या है Gmail का Vacation Responder फीचर? आसान शब्दों में कहें तो Gmail का Vacation Responder फीचर एक ऑटो-रिप्लाई फीचर है। इसकी हेल्प से यूजर अपनी एब्सेंस के दौरान आने वाले ईमेल का जवाब अपने आप सेंड कर सकते हैं। अगर आप 5 दिन की छुट्टी पर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो पहले से एक मैसेज सेट करके उसकी शुरुआत और एंडिंग की डेट सेट कर सकते हैं।

आप अपने मैसेज में इस बात की जानकारी दे सकते हैं कि आप फिलहाल ऑफिस में नहीं हैं और कब तक फिर से वापस आएंगे। इतना ही नहीं आप चाहें तो अपनी अनुपस्थिति में कॉन्टैक्ट करने के लिए किसी दूसरे शख्स की डिटेल्स भी दे सकते हैं।