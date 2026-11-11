8000mAh बैटरी वाला नया 5G फोन: वाइड-स्क्रीन, 200MP कैमरा और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ वक्त से स्मार्टफोन मार्केट में बड़ी बैटरी और नए डिजाइन वाले फोन को लेकर कंपनियां कुछ अलग करने का ट्राई कर रही हैं। इसी कड़ी में हॉनर अपना पहला वाइड-स्क्रीन स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। हलिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस अपकमिंग डिवाइस में 8,000mAh या इससे भी बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है। टिपस्टर Digital Chat Station ने इस फोन से जुड़ी कुछ डिटेल्स शेयर की हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये फोन अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी बैटरी वाला डिवाइस हो सकता है। चलिए इसके स्पेसिफिकेशन्स पर एक नजर डालते हैं...

Honor Wide-Screen फोन के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Honor के इस फोन में 6.39 इंच की OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। खास बात ये है कि इसका स्क्रीन साइज Huawei Pura X View के जैसा बताया जा रहा है। इस फोन में 16:9.5 आस्पेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। फोन में 8,000mAh की बैटरी भी मिल सकती है। हालांकि बड़ी बैटरी होने की वजह से फोन की मोटाई और वजन भी बढ़ सकता है।

Honor Wide-Screen फोन के कैमरा स्पेक्स कैमरा की बात करें तो डिवाइस में 200MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। साथ ही फोन में बड़ा कैमरा सेंसर और पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि 200MP सेंसर प्राइमरी कैमरे के तौर पर यूज होगा या टेलीफोटो कैमरे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा डिवाइस के शुरुआती इंजीनियरिंग सैंपल में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की टेस्टिंग किए जाने की बात समने आई है। हालांकि, चिपसेट का नाम अभी तक सामने नहीं आया है।