Nokia फोन बनाने वाली कंपनी का नया फ्लिप फोन लॉन्च: डुअल डिस्प्ले, AI असिस्टेंट और 1450mAh की बैटरी भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। नोकिया फोन बनाने वाली कंपनी HMD ने बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए अपना नया फीचर फोन लॉन्च किया है जिसे कंपनी ने HMD 2660 Flip Senior Edition के नाम से पेश किया है। इस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाला Mary AI असिस्टेंट है, जिसे खास तौर पर बुजुर्गों से बातचीत करने, कहानियां सुनाने जैसे कामों के लिए डिजाइन किया गया है।

साथ ही इस फोन में कुछ जबरदस्त गेम्स भी मिलते हैं। इस फोन को HMD ने AI कंपनी inTouch के साथ मिलकर डिजाइन किया है। कंपनी का उद्देश्य बुजुर्गों को आसान तरीके से टेक्नोलॉजी से जोड़ना है फोन की कीमत 79.99 ब्रिटिश पाउंड यानी करीब 10,160 रुपये बताई जा रही है। फिलहाल इसे ब्रिटेन में खरीदने के लिए उपलब्ध कराया गया है।

फोन में खास AI असिस्टेंट Mary इस नए HMD 2660 Flip Senior Edition डिवाइस में Mary AI असिस्टेंट मिल रहा है जो इसके इंटरफेस में ही मौजूद है। इसे यूज करने के लिए अलग से कोई एप डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। साथ ही इसे सेटअप करना भी आसान है। यूजर फोन के मेन्यू से Mary को सेलेक्ट करके कॉल बटन दबा सकते हैं।

ये असिस्टेंट जनरल टॉपिक्स पर बातचीत कर सकता है, कहानियां सुनाने और मेमोरी गेम खेलने में मदद कर सकता है। ये बातचीत के दौरान शेयर की गई कुछ जानकारियों को याद भी रख सकता है और आगे की बातचीत को पर्सनल भी बना सकता है।

HMD 2660 Flip के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो फोन में 2.8 इंच की QVGA प्राइमरी डिस्प्ले और 1.77 इंच की सेकेंडरी डिस्प्ले देखने को मिलती है। फोन में Unisoc T107 प्रोसेसर, 48MB RAM और 128MB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। साथ ही इसमें माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट भी है जिससे स्टोरेज को 32GB तक बढ़ाया जा सकता है।