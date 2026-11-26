टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Hisense ने गुरुवार को भारत में अपनी E7S Hi-QLED MiniLED TV सीरीज लॉन्च कर दी है। ये नया लाइनअप 55-इंच और 65-इंच स्क्रीन साइज में अवेलेबल है। नए टीवी में MiniLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, फुल एरे लोकल डिमिंग, Dolby Vision और Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है। दोनों मॉडल्स Google TV पर चलते हैं और गेमिंग के लिए वेरिएबल रिफ्रेश रेट (VRR) और हाई रिफ्रेश रेट मोड जैसे फीचर्स को सपोर्ट करते हैं। Hisense E7S Hi-QLED MiniLED TV सीरीज में बेजल-लेस डिजाइन और इन-बिल्ट स्पीकर्स भी शामिल हैं।

भारत में Hisense E7S Hi-QLED MiniLED TV सीरीज की कीमत और उपलब्धता भारत में Hisense E7S Hi-QLED MiniLED TV सीरीज की कीमत 55-इंच वेरिएंट के लिए 42,900 रुपये से शुरू होती है। वहीं, 65-इंच स्क्रीन साइज ऑप्शन की कीमत 53,999 रुपये है। कंपनी के मुताबिक, ये इंट्रोडक्टरी कीमतें हैं और इनमें डिस्काउंट शामिल हैं।

दोनों मॉडल्स एक्सक्लूसिव तौर पर Amazon के जरिए बेचे जाएंगे। बायर्स नो-कॉस्ट EMI पेमेंट ऑप्शन्स भी चुन सकते हैं। Hisense E7S Hi-QLED MiniLED TV सीरीज के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Hisense E7S Hi-QLED MiniLED TV सीरीज में 3,840 x 2,160 पिक्सल के 4K UHD रेजोल्यूशन वाला Hi-QLED MiniLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें Full Array Local Dimming फीचर है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि ये बेहतर कंट्रास्ट के लिए टेलीविजन को स्क्रीन के अलग-अलग हिस्सों में ब्राइटनेस कंट्रोल करने की सुविधा देता है। Hisense ने इसमें एक सुपर ब्राइट पैनल भी शामिल किया है, जिसकी क्लेम्ड ब्राइटनेस 55-इंच मॉडल पर 400 निट्स और 65-इंच वेरिएंट पर 450 निट्स है।

E7S सीरीज कम्पैटिबल HDR कंटेंट के लिए Dolby Vision को सपोर्ट करती है और इसका क्लेम्ड डायनामिक कंट्रास्ट रेशियो 1,200:1 है। इसमें कई पिक्चर मोड्स और नॉइज रिडक्शन फीचर्स भी मिलते हैं। गेमिंग और तेज रफ्तार वाले कंटेंट के लिए, ये टीवी 60Hz के नेटिव रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं, साथ ही इसमें 120Hz तक का हाई रिफ्रेश रेट मोड भी दिया गया है। वेरिएबल रिफ्रेश रेट (VRR) और एक डेडिकेटेड गेम मोड भी इसमें शामिल हैं।

ऑडियो की बात करें तो Hisense E7S सीरीज Dolby Atmos को सपोर्ट करती है और इसमें इन-बिल्ट स्पीकर्स दिए गए हैं। 55-इंच मॉडल में 24W का स्पीकर सिस्टम है, जबकि 65-इंच वेरिएंट में 30W के स्पीकर्स मिलते हैं। ये टेलीविजन Google TV पर चलते हैं, जिनमें Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, Sun NXT, Xstream Play, Apple TV, Crunchyroll और TravelXP जैसे एप्स का सपोर्ट मिलता है। दूसरे स्मार्ट फीचर्स में Google Assistant, Google Cast, स्क्रीन शेयरिंग और Google Meet सपोर्ट शामिल हैं। E7S सीरीज Google Home इंटीग्रेशन के साथ-साथ Apple AirPlay और Apple Home को भी सपोर्ट करती है। Hisense E7S Hi-QLED MiniLED TV सीरीज के साथ एक वॉयस रिमोट भी बंडल मिलता है।