टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Haier ने भारत में Haier Civic AI Maxx रोबोट वैक्यूम क्लीनर लॉन्च कर दिया है। इस नए रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में LDS लेजर नेविगेशन दिया गया है और ये 8,000Pa का सक्शन सिस्टम ऑफर करता है। इसमें एक ऑटोमैटिक मेंटेनेंस डॉक है जो डस्ट कलेक्शन, मॉप वॉशिंग और सुखाने का काम संभालता है। Haier Civic AI Maxx में चार क्लीनिंग मोड्स हैं। इसमें 5,200mAh की बैटरी दी गई है और कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक ये वैक्यूम क्लीनर सिंगल चार्ज पर 180 मिनट तक की सफाई ऑफर करता है।

भारत में Haier Civic AI Maxx की कीमत और उपलब्धता भारत में Haier Civic AI Maxx रोबोट वैक्यूम क्लीनर की कीमत 59,999 रुपये रखी गई है। ये मेजर रिटेल आउटलेट्स, Haier के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर और बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए अवेलेबल है। ब्रांड इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के साथ एक साल तक की वारंटी दे रहा है।

Haier Civic AI Maxx के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Haier Civic AI Maxx रोबोट वैक्यूम क्लीनर फ्लोर मैप्स और क्लीनिंग रूट्स तैयार करने के लिए LDS लेजर नेविगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये कई फ्लोर के लेआउट स्टोर करने के लिए मल्टी-फ्लोर मैप मेमोरी ऑफर करता है। ये एक DC ब्रशलेस मोटर के जरिए 8,000Pa तक की सक्शन पावर देता है। इस वैक्यूम क्लीनर में धूल, पालतू जानवरों के बाल और खाने के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए एक एंटी-टैंगल रबर रोलर ब्रश दिया गया है। इसमें एक ऑटो-एक्सटेंडिंग मॉप भी मिलता है।

जैसा कि बताया गया है, Haier Civic AI Maxx में एक सेल्फ-मेंटेनेंस डॉक है जो तीन-लीटर के रिमूवेबल डस्ट बैग में अपने-आप धूल जमा कर लेता है। ये डॉक साफ और गंदे पानी के अलग-अलग टैंकों का इस्तेमाल करके डुअल रोटेटिंग मॉप्स को धोता है। हर टैंक की क्षमता 4-लीटर है। धोने के बाद, डॉक 45-डिग्री सेल्सियस हॉट-एयर ड्राइंग सिस्टम की मदद से मॉप्स को सुखाता भी है।

Haier Civic AI Maxx चार क्लीनिंग मोड्स को सपोर्ट करता है, जिनमें स्वीपिंग, मॉपिंग, स्वीपिंग के बाद मॉपिंग और एक साथ स्वीपिंग और मॉपिंग शामिल हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में 5,200mAh की बैटरी लगी है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये 180 मिनट तक का क्लीनिंग टाइम देती है। जरूरत पड़ने पर यह अपने-आप अपने चार्जिंग डॉक पर वापस लौट आता है। इस डिवाइस में अल्ट्रासॉनिक कार्पेट डिटेक्शन फीचर भी है, जो कार्पेट पर चढ़ते ही सक्शन पावर को बढ़ा देता है।