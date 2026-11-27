झाड़ू-पोछा करने के साथ खुद अपने मॉप को धोकर सुखाएगा भी ये रोबोट! Haier ने भारत में लॉन्च किया नया वैक्यूम क्लीनर
होम अप्लायंसेज ब्रांड Haier ने भारत में अपना नया एडवांस्ड रोबोट वैक्यूम क्लीनर Haier Civic AI Maxx लॉन्च कर दिया है। आइए जानते हैं इसके बारे में।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Haier ने भारत में Haier Civic AI Maxx रोबोट वैक्यूम क्लीनर लॉन्च कर दिया है। इस नए रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में LDS लेजर नेविगेशन दिया गया है और ये 8,000Pa का सक्शन सिस्टम ऑफर करता है। इसमें एक ऑटोमैटिक मेंटेनेंस डॉक है जो डस्ट कलेक्शन, मॉप वॉशिंग और सुखाने का काम संभालता है। Haier Civic AI Maxx में चार क्लीनिंग मोड्स हैं। इसमें 5,200mAh की बैटरी दी गई है और कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक ये वैक्यूम क्लीनर सिंगल चार्ज पर 180 मिनट तक की सफाई ऑफर करता है।
भारत में Haier Civic AI Maxx की कीमत और उपलब्धता
भारत में Haier Civic AI Maxx रोबोट वैक्यूम क्लीनर की कीमत 59,999 रुपये रखी गई है। ये मेजर रिटेल आउटलेट्स, Haier के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर और बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए अवेलेबल है। ब्रांड इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के साथ एक साल तक की वारंटी दे रहा है।
Haier Civic AI Maxx के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
Haier Civic AI Maxx रोबोट वैक्यूम क्लीनर फ्लोर मैप्स और क्लीनिंग रूट्स तैयार करने के लिए LDS लेजर नेविगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये कई फ्लोर के लेआउट स्टोर करने के लिए मल्टी-फ्लोर मैप मेमोरी ऑफर करता है। ये एक DC ब्रशलेस मोटर के जरिए 8,000Pa तक की सक्शन पावर देता है। इस वैक्यूम क्लीनर में धूल, पालतू जानवरों के बाल और खाने के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए एक एंटी-टैंगल रबर रोलर ब्रश दिया गया है। इसमें एक ऑटो-एक्सटेंडिंग मॉप भी मिलता है।
जैसा कि बताया गया है, Haier Civic AI Maxx में एक सेल्फ-मेंटेनेंस डॉक है जो तीन-लीटर के रिमूवेबल डस्ट बैग में अपने-आप धूल जमा कर लेता है। ये डॉक साफ और गंदे पानी के अलग-अलग टैंकों का इस्तेमाल करके डुअल रोटेटिंग मॉप्स को धोता है। हर टैंक की क्षमता 4-लीटर है। धोने के बाद, डॉक 45-डिग्री सेल्सियस हॉट-एयर ड्राइंग सिस्टम की मदद से मॉप्स को सुखाता भी है।
Haier Civic AI Maxx चार क्लीनिंग मोड्स को सपोर्ट करता है, जिनमें स्वीपिंग, मॉपिंग, स्वीपिंग के बाद मॉपिंग और एक साथ स्वीपिंग और मॉपिंग शामिल हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में 5,200mAh की बैटरी लगी है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये 180 मिनट तक का क्लीनिंग टाइम देती है। जरूरत पड़ने पर यह अपने-आप अपने चार्जिंग डॉक पर वापस लौट आता है। इस डिवाइस में अल्ट्रासॉनिक कार्पेट डिटेक्शन फीचर भी है, जो कार्पेट पर चढ़ते ही सक्शन पावर को बढ़ा देता है।
Haier Civic AI Maxx HaiSmart एप और Google Voice Control के साथ कम्पैटिबल है। एप के जरिए यूजर्स क्लीनिंग शेड्यूल सेट कर सकते हैं, सक्शन लेवल एडजस्ट कर सकते हैं, सफाई के लिए खास एरिया चुन सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड जोन बना सकते हैं और दूर बैठे ही क्लीनिंग एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में 20mm तक की ऊंचाई पार करने की क्षमता, एंटी-फॉल सेंसर और क्लिफ डिटेक्शन फीचर्स हैं, जो इसे सीढ़ियों और ऊंची सतहों के आसपास सुरक्षित चलने में मदद करते हैं। Haier का दावा है कि Civic AI Maxx 74dB या उससे कम शोर के स्तर पर काम करता है।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।