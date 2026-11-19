टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। गेमिंग की दुनिया का सबसे चर्चित गेम लंबे इंतजार के बाद लॉन्च हो गया है। जी हां, Grand Theft Auto 6 यानी GTA 6 आज यानी 19 नवंबर 2026 को लॉन्च हो चुका है। Rockstar Games का ये नया गेम PlayStation 5 और Xbox Series X के लिए लाइव कर दिया है। गेम की स्टोरी Vice City और फिक्शनल किंगडम Leonida पर बेस्ड है। कंपनी ने इसके लॉन्च टाइम, कीमत और प्री-लोड से जुड़ी डिटेल्स भी शेयर कर दी हैं।

GTA 6 की लॉन्च टाइमिंग Rockstar Games का कहना है कि GTA 6 को अलग-अलग देशों में लोकल टाइम के मुताबिक रिलीज किया जा रहा है। भारत में गेम 19 नवंबर को रात 12 बजे (IST) से ही अनलॉक हो चुकी है। जिन प्लेयर्स ने पहले ही गेम को प्री-ऑर्डर और डाउनलोड कर लिया है, वे रिलीज टाइम के बाद इसे एन्जॉय कर सकते हैं।

GTA 6 की भारत में कितनी है कीमत? कीमत की बात करें तो GTA 6 के दो एडिशन में पेश किया गया है। भारतीय PlayStation Store पर इसकी कीमत Standard Edition: 5,999 रुपये

Ultimate Edition: 7,499 रुपये Standard Edition में बेस गेम के साथ Vintage Vice City Pack मिल रहा है। जबकि गेम के Ultimate Edition में एक्स्ट्रा कंटेंट और Ultimate Edition अपग्रेड भी मिल रहा है। गेम डाउनलोड करने के लिए कितनी चाहिए स्टोरेज? GTA 6 को डाउनलोड करने के लिए प्लेयर्स को कंसोल में पर्याप्त स्टोरेज खाली रखनी पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक गेम का डाउनलोड साइज 212GB तक हो सकता है। हालांकि कंपनी ने 10 नवंबर से डिजिटल प्री-लोड की सुविधा भी दी थी। इससे प्लेयर्स पहले ही गेम डाउनलोड कर सकते हैं।