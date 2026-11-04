अब Google Pay से होगी शॉपिंग भी! आया नया Discover Shop फीचर, घर बैठे कर सकेंगे कपड़ों का Virtual Try-On

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google भारत में अपने पेमेंट्स एप में पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन्स, वर्चुअल ट्राई-ऑन और विजुअल सर्च लाते हुए एक नए फैशन और लाइफस्टाइल शॉपिंग फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। ये पायलट प्रोजेक्ट यूजर्स को कपड़े और फैशन ट्रेंड्स ब्राउज करने, चुनिंदा प्रोडक्ट्स उन पर कैसे दिखते हैं ये देखने और तस्वीरों का इस्तेमाल करके मिलते-जुलते प्रोडक्ट्स खोजने की सुविधा देता है। Google फिलहाल सीमित संख्या में यूजर्स के साथ इस एक्सपीरिएंस की टेस्टिंग कर रहा है और उसने ये घोषणा नहीं की है कि ये बाकी ऑडियंस तक कब पहुंचेगा।

Google Pay फैशन और लाइफस्टाइल शॉपिंग एक्सपीरियंस के फीचर्स Google ने बीते सोमवार को एक ब्लॉग पोस्ट में 'Discover Shop' के लिए पायलट की घोषणा की, जो 60 अरब से ज्यादा प्रोडक्ट्स के इसके शॉपिंग ग्राफ से पावर्ड एप में एक नया सेक्शन है। माउंटेन व्यू बेस्ड टेक दिग्गज अपने विजुअल सर्च और वर्चुअल ट्राई-ऑन टूल्स के साथ-साथ YouTube वीडियो को भी इस शॉपिंग फीड में ला रहा है।

ये फीड Google सर्विसेज पर यूजर्स की प्रेफरेंस और एक्टिविटी के आधार पर फैशन प्रोडक्ट्स और ट्रेंड्स दिखाएगी। रिकमेंडेशन्स यूजर्स की सहमति वाले वेब और एप एक्टिविटी और सर्च पर्सनलाइजेशन डेटा का भी इस्तेमाल करेंगे। बायर्स खरीदारी करने से पहले ये देखने के लिए कि कपड़े कैसे दिखते हैं और उनका ड्रेप कैसा है, उनके अलग-अलग प्रोडक्ट पेज से चुनिंदा कपड़ों को वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं। Google का कहना है कि वह फ्यूचर अपडेट में पहले से जनरेट किए गए डेली आउटफिट सजेशन जोड़ने की प्लानिंग कर रहा है।

यूजर्स किसी भी आइटम की तस्वीर ले सकते हैं या वेब पर मिलते-जुलते प्रोडक्ट्स खोजने के लिए कोई मौजूदा फोटो अपलोड कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट को चुनने पर उसके कलर, साइज और फॉर्मेट जैसी डिटेल्स सामने आ जाती हैं। जो लोग इसे खरीदने में रुचि रखते हैं, वे ऑर्डर देने के लिए मर्चेंट की वेबसाइट पर जा सकते हैं।