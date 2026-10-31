Google Gemini में जुड़े नए टूल्स: अब चैट के भीतर ही PDFs, डॉक्युमेंट्स और प्रजेंटेशन्स को एडिट कर सकेंगे यूजर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google ने बीते गुरुवार को अपने Gemini एप के लिए नई कैपेबिलिटीज का एलान किया है। माउंटेन व्यू स्थित इस टेक दिग्गज ने ऐसे नए टूल्स पेश किए हैं जिनकी मदद से यूजर्स सीधे चैट के भीतर ही डॉक्युमेंट्स, PDFs, प्रजेंटेशन्स, स्प्रेडशीट्स और दूसरी फाइल्स को क्रिएट, प्रिव्यू और एडिट कर सकेंगे। कंपनी के मुताबिक, यूजर्स जनरेट की गई फाइल्स में सीधे बदलाव कर सकते हैं, सवाल पूछने के लिए किसी खास हिस्से को हाइलाइट कर सकते हैं और पूरी बातचीत से बाहर निकले बिना टेक्स्ट और विजुअल्स में एडिट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही Google अपने Gemini Notebook में फ्री टेक्स्टबुक्स के एक्सेस का भी विस्तार कर रहा है।

Gemini अब सीधे चैट में क्रिएट और एडिट कर सकेगा डॉक्युमेंट्स और PDFs एक ब्लॉग पोस्ट में Google ने बताया कि इस नए अपडेट की मदद से बार-बार अलग-अलग एप्स के बीच स्विच किए बिना डॉक्युमेंट्स और स्टडी मटीरियल्स पर काम करना काफी आसान हो जाएगा। यूजर्स Gemini को फाइल जनरेट करने के लिए कह सकते हैं, उसे फुल-स्क्रीन व्यू में खोल सकते हैं और सीधे टाइप करके एडिट कर सकते हैं। वे किसी खास टेक्स्ट को हाइलाइट करके उससे जुड़े सवाल पूछ सकते हैं या चुने गए हिस्से में बदलाव करने के लिए कह सकते हैं। Gemini सपोर्टेड फाइल्स में टेक्स्ट और विजुअल्स दोनों को बेहतर बना सकता है।

कंपनी PDF प्रिव्यू और एडिटिंग की सुविधा को Gemini एप के वेब और मोबाइल दोनों वर्जन्स पर उपलब्ध करा रही है। हालांकि, Google Docs, Google Sheets, slide decks, Markdown फाइल्स, TXT फाइल्स और कोड जैसे दूसरे फॉर्मेट्स का सपोर्ट फिलहाल सिर्फ वेब वर्जन तक ही सीमित रहेगा।

Google ने ये भी दिखाया कि इस फीचर का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए कैसे किया जा सकता है। कंपनी ने बताया कि यूजर्स अपने हाथ से लिखे लेक्चर नोट्स अपलोड कर सकते हैं और Gemini को उन्हें एक PDF स्टडी गाइड में बदलने के लिए कह सकते हैं। इसके बाद वे तैयार किए गए डॉक्युमेंट को मैनुअली एडिट कर सकते हैं, आगे के सवाल पूछने के लिए सेक्शन्स को हाइलाइट कर सकते हैं या AI असिस्टेंट से किसी खास टेक्स्ट या विजुअल को मॉडिफाई करने के लिए कह सकते हैं।