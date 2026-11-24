टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ वक्त से गूगल अपने AI प्लेटफॉर्म Gemini Notebook को लगातार नए-नए फीचर्स के साथ और भी बेहतर बना रहा है। इसी बीच अब कंपनी ने इसमें एक ऐसा फीचर जोड़ दिया है, जिसकी हेल्प से यूजर्स अपने नोट्स और रिसर्च मटेरियल को ही इंटरैक्टिव वेबसाइट में चेंज कर सकेंगे। इसके लिए यूजर्स को न तो कोडिंग आना जरूरी है और न वेबसाइट डिजाइनिंग की जानकारी होना जरूरी है।

इस काम के लिए AI खुद उपलब्ध जानकारी को समझकर वेबसाइट तैयार करेगा। इस फीचर का यूज न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स भी अपने काम को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए कर पाएंगे। कैसे काम करेगा ये नया फीचर? गूगल के इस नए फीचर की हेल्प से यूजर्स अपने Notebook में मौजूद नोट्स, डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च मटेरियल के बेस पर वेबसाइट तैयार कर सकेंगे। बस इसके लिए यूजर्स को Gemini Notebook के चैट पैनल में 'Make me a site' टाइप करना होगा। इसके बाद यूजर को बताना पड़ेगा कि वो किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहता है और उसमें कौन-कौन सी डिटेल्स शामिल होनी चाहिए।

इसके बाद AI यूजर के इंस्ट्रक्शंस और Notebook में मौजूद सोर्स के बेस पर एक इंटरैक्टिव वेबसाइट तैयार करेगा। इसके लिए अलग से कोड लिखने या डिजाइन तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाई और प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा इस फीचर का यूज पढ़ाई और प्रोजेक्ट के लिए किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए किसी खास ऐतिहासिक घटना से जुड़ी डिटेल्स को टाइमलाइन के अकॉर्डिंग दिखाने में हेल्प मिलेगी। जबकि किसी विषय की रिसर्च को विजुअल एक्सप्लेनर या डैशबोर्ड में चेंज किया जा सकता है। तैयार वेबसाइट को न सिर्फ अलग टैब में खोलने बल्कि इसे दूसरों के साथ शेयर करने का ऑप्शन भी मिलेगा।