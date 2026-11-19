टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart ने ब्लैक फ्राइडे सेल का एलान कर दिया है। फ्लिपकार्ट पर यह सेल 21 नवंबर से शुरू होगी। ब्लैक फ्राइडे सेल फ्लिपकार्ट पर 27 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान कंपनी प्रीमियम, मिड रेंज और बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन पर दमदार डील ऑफर करेगी। कंपनी ने ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान स्मार्टफोन पर डील ऑफर की जाएगी उनके मॉडल तो रिवील कर दिए हैं। ऑफर प्राइज का एलान अब तक नहीं किया है।

Flipkart ब्लैक फ्राइडे सेल प्रीमियम स्मार्टफोन डील: फ्लिपकार्ट पर प्रीमियम स्मार्टफोन जिन पर डील मिलेगी। उनमें Galaxy S25, iPhone 17, Galaxy S25 FE, Google Pixel 11 और iPhone 15 जैसे स्मार्टफोन शामिल हैं। सेल में पिक्सल 11 को 73,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन को 6,166 रुपये की मंथली ईएमआई में खरीद सकते हैं। इसके साथ ही पोको एक्स8 प्रो मैक्स को 47,999 रुपये और मोटोरोला एज 70 प्रो को 36,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

मिड रेंज स्मार्टफोन डील: फ्लिपकार्ट Black Friday सेल के दौरान Vivo T5x 5G को 25,499 रुपये, एज 70 फ्यूजन को 32,999, एआई प्लस नोवा 2 अल्ट्रा 5जी को 20,999, Vivo T5 5G को 30,999 रुपये और Nothing Phone 4a को 35,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।