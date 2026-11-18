टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Blaupunkt Atomik Knightz 25K बूमबॉक्स को मंगलवार को भारत में कंपनी की पोर्टेबल पार्टी स्पीकर लाइनअप के लेटेस्ट एडिशन के तौर पर लॉन्च किया गया है। ये 120W ऑडियो आउटपुट और वायरलेस karaoke सपोर्ट के साथ आता है। कंपनी के मुताबिक, इस नए स्पीकर में डुअल 3-इंच फुल-रेंज ड्राइवर्स और एक डेडिकेटेड 4-इंच वूफर दिया गया है, साथ ही karaoke सेशन्स के लिए एक वायरलेस माइक्रोफोन भी मिलता है। दावा किया गया है कि ये सिंगल चार्ज पर 12 घंटे तक का प्लेबैक देता है और फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।

Blaupunkt Atomik Knightz 25K की भारत में कीमत और सेल Blaupunkt Atomik Knightz 25K की कीमत भारत में 14,990 रुपये रखी गई है। ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और Amazon के जरिए खरीदने के लिए अवेलेबल है। Blaupunkt Atomik Knightz 25K के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Atomik Knightz 25K थ्री-ड्राइवर कॉन्फिगरेशन के जरिए 120W का क्लेम्ड ऑडियो आउटपुट देता है, जिसमें दो 3-इंच के फुल-रेंज स्पीकर और एक डेडिकेटेड 4-इंच का वूफर शामिल है। Blaupunkt का कहना है कि इस सेटअप को अलग-अलग म्यूजिक जॉनर के हिसाब से डीप बेस के साथ-साथ क्लियर वोकल्स और डिटेल्ड ऑडियो देने के लिए डिजाइन किया गया है।

ये बूमबॉक्स वायरलेस karaoke को भी सपोर्ट करता है और इसके साथ एक वायरलेस माइक्रोफोन आता है। इससे यूजर्स बिना किसी अलग वायर्ड माइक्रोफोन कनेक्शन के म्यूजिक के साथ गाना गा सकते हैं। Blaupunkt Atomik Knightz 25K में मल्टीपल मोड्स के साथ Party Aura Lights दी गई हैं। कंपनी के मुताबिक, ये यूजर्स को अलग-अलग मौकों के हिसाब से लाइटिंग इफेक्ट्स बदलने की सुविधा देता है। ये लाइट्स इसके राउंडेड डिजाइन में इंटीग्रेट की गई हैं, जिसमें स्मूद कर्व्स और आसानी से कहीं भी ले जाने के लिए ऊपर एक बड़ा कैरी हैंडल भी मिलता है।