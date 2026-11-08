Airtel ने दोबारा लॉन्च किया ₹299 का प्रीपेड प्लान, कीमत वही रहेगी लेकिन अब मिलेगा सिर्फ इतना डेटा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Bharti Airtel ने भारत में अपना 299 रुपये वाला प्रीपेड प्लान फिर से लॉन्च कर दिया है। इस बार दिलचस्प बात ये है कि कंपनी ने 299 रुपये वाले प्लान को पहले से कम बेनिफिट्स के साथ पेश किया है। यानी कोई डायरेक्ट टैरिफ हाइक नहीं हुई है, लेकिन इनडायरेक्टली आप उसी प्लान के लिए ज्यादा कीमत चुका रहे हैं। 299 रुपये वाला ये प्लान सभी टेलीकॉम सर्कल्स में उपलब्ध है और इसे कंपनी ने बिना किसी बड़े अनाउंसमेंट के चुपचाप एड किया है। देश में सीधे टैरिफ बदले बिना अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर (ARPU) को लगातार बढ़ाने का ये Airtel का एक तरीका है। इससे लोग पैसे तो वही चुकाते हैं, लेकिन उन्हें बेनिफिट्स कम मिलते हैं। हालांकि अच्छी बात ये है कि प्लान की सर्विस वैलिडिटी पहले जैसी ही है। यहां जानें इस प्लान से जुड़ी जरूरी बातें।

Bharti Airtel के 299 रुपये वाले प्लान के नए बेनिफिट्स Bharti Airtel का 299 रुपये वाला प्लान अब 1GB डेली डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 100 SMS रोज के साथ आता है। इस प्लान का एवरेज डेली खर्च 10.68 रुपये प्रतिदिन बैठता है। इस प्लान की सर्विस वैलिडिटी 28 दिनों की है।

पहले इस प्लान में 1.5GB डेली डेटा के साथ अनलिमिटेड 5G ऑफर किया जाता था। अब ब्रांड ने डेटा कम कर दिया है। रोज के हिसाब से देखें तो खर्च बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि इसकी वजह से ज्यादा लोग अलग से डेटा वाउचर्स से रिचार्ज कर सकते हैं, जिससे कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर (ARPU) बढ़ सकता है। 299 रुपये वाला प्लान Airtel के लिए एक अहम पेशकश थी, इसलिए कंपनी को इसे किसी न किसी मोड़ पर वापस लाना ही था।

Airtel द्वारा 299 रुपये का प्रीपेड प्लान वापस लाने का फैसला बताता है कि एंट्री-लेवल कस्टमर्स को महंगे रिचार्ज की तरफ शिफ्ट करने की उसकी कोशिश वैसी नहीं रही जैसा सोचा गया था। टेलीकॉम कंपनी ने सितंबर तिमाही के दौरान चार प्रीपेड प्लान्स हटा लिए थे, जिनकी कीमत 299 रुपये, 579 रुपये, 619 रुपये और 649 रुपये थी। जिन कस्टमर्स ने अगस्त में 299 रुपये का प्लान हटने के बाद 349 रुपये वाले पैक पर स्विच किया, उनके लिए शुरुआती रीचार्ज खर्च 50 रुपये यानी करीब 17% बढ़ गया।

Airtel ने सितंबर तिमाही में पिछली तिमाही की तुलना में कम मोबाइल सब्सक्राइबर्स जोड़े, जबकि मोबाइल चर्न 2.6% से बढ़कर 2.9% पर पहुंच गया। ये बढ़ोतरी उसी तिमाही में हुई जिसमें Airtel ने 299 रुपये का पैक हटाया था। टाइट बजट वाले प्रीपेड यूजर्स के लिए 50 रुपये की बढ़ोतरी भी किसी दूसरे कॉम्पिटिटर ऑपरेटर के प्लान पर जाने का मन बनाने के लिए काफी हो सकती है।

299 रुपये के पैक की वापसी से संकेत मिलता है कि Airtel प्रीपेड यूजर्स को महंगे रिचार्ज की तरफ ले जाने के अपने दबाव से थोड़ा पीछे हटा है। Airtel ने डेली डेटा को 1.5GB से घटाकर 1GB करते हुए लोअर प्राइस पॉइंट को फिर से पेश कर दिया है। ये समझौता दिखाता है कि Airtel ने फिलहाल कहां अपनी सीमा तय की है। इससे उन कस्टमर्स को एक्स्ट्रा डेटा के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की वजह भी मिल जाती है जो ज्यादा इंटरनेट चाहते हैं और साथ ही उन लोगों को 299 रुपये का रिचार्ज भी मिल जाता है जो अपनी शुरुआती रिचार्ज कॉस्ट को कम रखना चाहते हैं।