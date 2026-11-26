टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Krafton India ने इंडियन मार्केट में BGMI Air की पब्लिक बीटा टेस्टिंग शुरू कर दी है। प्लेयर्स टेस्टिंग के दौरान इस गेम के लाइट वर्जन को लॉन्च से पहले ही एक्सेस कर सकते हैं। Krafton का दावा है कि उसका नया गेम Battlegrounds Mobile India (BGMI) के एक्सपीरियंस को बजट स्पेसिफिकेशन वाले स्मार्टफोन यूजर्स तक पहुंचाएगा। इसके लिए कंपनी अलग से एप रिलीज करेगी।

BGMI Air बीटा टेस्टिंग शुरू BGMI Air बीटा को इंडियन एंड्रॉयड यूजर्स Google Play Store से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही प्लेयर्स क्राफ्टन की वेबसाइट से भी सीधे इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप का साइज करीब 1 जीबी है।, जो ऑरिजनल BGMI के मुकाबले काफी कम है। इसेके साथ ही कंपनी एपल यूजर्स के लिए एप स्टोर में प्री-रजिस्ट्रेशन भी ओपन कर दिए हैं। हालांकि एपल यूजर्स के लिए फिलहाल बीटा अभी रिलीज नहीं किया गया है।

BGMI Air को पहले कंपनी ने BGMI Lite नाम दिया था, बाद में Krafton India ने रीनेम कर दिया था। कंपनी का कहना है कि गेम के टाइटल में बदलाव करने से ऑरिजनल ऐम में कोई चेंज नहीं हैं। कंपनी लिमिटेड रिसोर्स वाले डिवाइस और छोटे डाउनलोड साइज में गेम को यूजर्स तक पहुंचना चाहती है। इसे कंपनी स्टेंडअलोन गेम के रूप में पेश करेगी। यूजर्स को बीजीएमआई एयर इंस्टॉल करने के लिए अलग एप डाउनलोड करनी होगी। इसे ऑरिजनल BGMI एप पर एक्सेस नहीं किया जा सकता है।

BGMI Air को लेकर बताया जा रहा है कि यह यूजर्स को ओरिजनल बैटल रोयाल गेमिंग एक्सपीरियंस ऑफर करेगा। इसमें यूजर्स को 100-प्लेयर मैच और क्लासिक मैप जैसे Erangel का सपोर्ट मिल सकता है। इसके साथ ही इसे लोडिंग टाइम कम करने करने और एंट्री लेवल और मिड रेंज के स्मार्टफोन पर स्मूदली रन करने के लिए डिजाइन किया गया है।