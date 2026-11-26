टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple तेलंगाना के हैदराबाद में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है। Apple Kukatpally नाम का ये नया स्टोर भारत में कंपनी के सातवें रिटेल आउटलेट के तौर पर खोला जाएगा। इस नए स्टोर के साथ, क्यूपर्टिनो-बेस्ड टेक दिग्गज देश के दक्षिणी हिस्से में अपनी मौजूदगी का विस्तार करेगा। इस नए स्टोर के जरिए Apple के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स खरीदारी के लिए अवेलेबल होंगे। कस्टमर्स इस नए स्टोर के जरिए टेक्निकल सपोर्ट का भी लाभ उठा सकेंगे। वे इस नई लोकेशन पर फ्री इन-स्टोर सेशन्स में भी हिस्सा ले सकेंगे।

Apple Kukatpally स्टोर की ओपनिंग डेट गुरुवार को एक प्रेस रिलीज के जरिए Apple ने घोषणा की कि Apple Kukatpally स्टोर 10 दिसंबर को शाम 5 बजे (5pm IST) कस्टमर्स के लिए अपने दरवाजे खोलेगा। ये स्टोर हैदराबाद के कुकटपल्ली स्थित Lake Shore-Y Junction Mall में है। ये शहर में Apple का पहला फिजिकल रिटेल स्टोर और भारत में इसका सातवां आउटलेट होगा।

Apple ने इस अपकमिंग स्टोर के लिए बैरिकेड डिजाइन भी रिवील कर दिया है। इसमें इरिडेसेंट कलर्स के साथ पर्ल-इंस्पायर्ड Apple लोगो दिखाया गया है, जो मोतियों के व्यापार के साथ हैदराबाद के लंबे जुड़ाव को दर्शाता है। ओपनिंग से पहले, कंपनी ने कस्टमर्स के लिए Apple Kukatpally वॉलपेपर्स और स्टिकर्स अवेलेबल करा दिए हैं। कंपनी ने हैदराबाद के संगीत और स्थानीय धुनों से इंस्पायर्ड एक खास Apple Music प्लेलिस्ट भी तैयार की है।

हैदराबाद में कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) और रिटेल कस्टमर केयर टीमें भी मौजूद हैं। इस नए स्टोर से इस क्षेत्र में Apple की रिटेल मौजूदगी का और विस्तार होने की उम्मीद है। कंपनी की प्रोडक्ट रेंज, जिसमें iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और iPhone Duo शामिल हैं, का Apple Kukatpally में अवेलेबल होना कन्फर्म हो गया है। बायर्स यहां दूसरे डिवाइसेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनमें PROLED XDR Display और Touch के साथ MacBook Pro, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, AirPods 5, HomeView और HomePod mini 2 शामिल हैं।