टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने भारत में Apple Maps एप के लिए एक नया अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस अपडेट में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं और मौजूदा फंक्शनैलिटी को भी बेहतर बनाया गया है। क्यूपर्टिनो-बेस्ड टेक दिग्गज का कहना है कि लेटेस्ट Apple Maps वर्जन को भारत की खास नेविगेशन जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका मकसद Maps के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है। इस अपडेट में नेविगेशन के लिए नए AI टूल्स भी दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि ये अपडेट नेविगेशन की एक्यूरेसी बढ़ाएगा और साथ ही देश भर की सड़कों, इमारतों, पार्कों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ज्यादा इमर्सिव व्यू देगा। Apple Maps में अब कई भाषाओं में लेबल्स मिलते हैं, जिनमें भारतीय स्थानीय भाषाओं को भी शामिल किया गया है।

Apple Maps को भारत में मिले नए फीचर्स बुधवार को जारी एक प्रेस रिलीज में iPhone मेकर कंपनी ने एलान किया कि उसने भारत के लिए एक नया Apple Maps अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है और दावा किया है कि इससे यूजर एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाएगा। ये अपडेट ज्यादा सटीक नेविगेशन, डिटेल्ड व्यूज और 300 से ज्यादा थ्री-डायमेंशनल (3D) लैंडमार्क्स ऑफर करता है। कंपनी का ये भी दावा है कि लेटेस्ट Apple Maps वर्जन में भारत के हिसाब से कई खास फीचर्स मिलते हैं, जिनमें बेहतर Natural Language Guidance और डुअल-लैंग्वेज लेबल्स शामिल हैं।

Apple Maps में बेहतर किए गए Natural Language Guidance फीचर के बारे में दावा किया गया है कि ये 'ऐसे डायरेक्शन्स देता है जो बातचीत की भाषा जैसे लगते हैं और जिन्हें फॉलो करना ज्यादा आसान है'। इस फीचर को भारत की नेविगेशन जरूरतों के लिए 'ज्यादा काम का और सटीक' बनाने के लिए इसमें कई 'रियल-वर्ल्ड डिटेल्स' जैसे पिलर्स और दूसरे खास पॉइंट्स जोड़े गए हैं, जो उन सड़कों पर रास्ता ढूंढने में यूजर्स की मदद कर सकते हैं जिनका कोई तय नाम नहीं है।

इसके अलावा, अपडेटेड Apple Maps में Lane Guidance फीचर के बारे में दावा है कि ये यूजर्स को 'मुड़ने या किसी एलिवेटेड रोड पर चढ़ने से पहले सही लेन पहचानने' में मदद करेगा। वहीं, मल्टी-स्टॉप रूटिंग फीचर यूजर्स को अपनी ट्रिप शुरू करने से पहले 15 स्टॉप्स तक प्लान करने की सुविधा देता है। Apple का कहना है कि ये रूट्स Mac और iPad से iPhone में अपने-आप सिंक हो जाते हैं।

लेबल्स के लिए डुअल-लैंग्वेज सपोर्ट उन्हें अंग्रेजी और एक एक्स्ट्रा भारतीय रीजनल भाषा में दिखाएगा। उदाहरण के लिए, Apple Maps नई दिल्ली में किसी जगह या सड़क का नाम अंग्रेजी और हिंदी में दिखाएगा, जबकि मुंबई में अंग्रेजी और मराठी में दिखाएगा। Apple Maps अब हिंदी के अलावा कई और रीजनल भाषाओं को भी सपोर्ट करता है। इस लिस्ट में बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, उड़िया और उर्दू भाषाएं शामिल हैं।

इसके अलावा, Apple Maps अब यूजर्स को दूसरों के साथ अपना एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल (ETA) शेयर करने की सुविधा देता है, ताकि सामने वाला यूजर के सफर को ट्रैक कर सके। यूजर्स Siri AI की मदद से अपने रास्ते में होने वाले किसी एक्सीडेंट, खतरे या स्पीड चेक की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। साथ ही, Apple Maps में अब Look Around फीचर भी मिलता है, जो हाई-रेजोल्यूशन 3D फोटोग्राफी और स्मूद ट्रांजिशन के साथ इंटरैक्टिव स्ट्रीट-लेवल विजुअल्स ऑफर करता है।