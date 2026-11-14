7,200mAh बैटरी वाले Vivo के 5G स्मार्टफोन पर बंपर ऑफर, 1500 रुपये कैशबैक और फ्री वायरलेस ईयरबड्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो के 7,200 mAh बैटरी वाले Y सीरीज के 5G स्मार्टफोन पर दमदार डील मिल रही है। यह ऑफर कंपनी के Vivo Y31t 5G स्मार्टफोन पर मिल रहा है। यह डील वीवो के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस फोन पर कंपनी 1500 रुपये का डिस्काउंट और वायरलेस ईयरबड्स फ्री में दे रही है। यहां हम आपको वीवो स्मार्टफोन पर मिलने वाले ऑफर के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

Vivo Y31t 5G पर ऑफर Vivo Y31t 5G स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 26,999 रुपये है। इसके साथ ही दूसरा वेरिएंट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। इसे 31,499 रुपये की कीमत में लिस्ट किया गया है। वीवो की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस फोन के दोनों वेरिएंट्स पर 1500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही कंपनी 2,099 रुपये की कीमत वाला iQOO TWS 1e ईयरबड्स फ्री में दे रही है।

वीवो के फोन पर 1500 रुपये का डिस्काउंट बैंक ऑफर के तहत मिल रहा है। यह ऑफर HDFC, Axis और SBI के कार्ड से ईएमआई पेमेंट करने पर मिल रहा है। अगर आप फोन की फुल पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट 1260 रुपये का ही मिलेगा। इसके साथ ही वीवो स्टुडेंट्स को 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी ऑफ कर रही है।

Vivo Y31t 5G की स्पेसिफिकेशन्स Vivo Y31t 5G स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.75-इंच की एचडी+ डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजोल्यूशन 1608 × 720 पिक्सल, टच सैंपलिंग रेट 240Hz और हाई ब्राइटनेस 1250 निट्स की है। इस फोन में लो ब्लू लाइट, डीसी डिमिंग और आई प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह फोन क्वालकॉम के Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट के साथ आता है। इसके साथ ही ग्राफिक्स के लिए फोन में Adreno 613 जीपीयू दिया है। वीवो का यह फोन एंड्रॉयड 16 पर आधारित OriginOS 6 पर रन करता है।



फोटोग्राफी की बात करें तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया है। इसके साथ 2 मेगापिक्सल को बुके लेंस दिया गया है। इसके साथ ही सेल्फी के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है।