टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली।HMD ने अपना लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन HMD Rise लॉन्च कर दिया है। एचएमडी का यह फोन भारत में बिक्री के लिए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर उपलब्ध रहेगा। यह फोन Indus AI, Sarvam AI असिस्टेंट के साथ आएगा। कंपनी ने बताया है कि Indus AI 22 भारतीय भाषा सपोर्ट करता है। इसके साथ ही इसका डेटा भी इंडिया में ही सेव रहेगा।

HMD Rise Price की कीमत HMD Rise को भारत में 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ पेश किया गया है। इसे सिंगल वेरिएंट में 9,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। इस फोन की सेल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर 2 दिसंबर से शुरू होगी। इस फोन को Indigo Silver, Midnight Gold और Emerald Gold कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है।

HMD Rise संभावित स्पेसिफिकेशन्स HMD Rise स्मार्टफोन में 6.5-इंच की डिस्प्ले दी गई है। यह फोन बजट सेगमेंट के Unisoc 9863A चिपसेट के साथ आता है। यह ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। कंपनी ने इस फोन को 4 जीबी रैम के साथ 64 जीबी की स्टोरेज में सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया है। एचएमडी के इस फोन में माइक्रोएसडी कार्ड का स्लॉट भी दिया गया है, जो 128 GB तक का मेमोरी कार्ड सपोर्ट करेगा।

फोटोग्राफी की बात करें तो एचएमडी के इस अफोर्डेबल फोन में 13 MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है। इसके साथ ही फोन के बैक पैनल में फ्लैश भी दिया गया है। इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस फोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है। इस फोन के बॉक्स में चार्जर भी दिया गया है।