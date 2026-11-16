फोन का Bluetooth आसान बना सकता है ये 3 काम, सिर्फ स्मार्ट लोग ही करते हैं इस्तेमाल  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा मोबाइल यूजर होगा जो ब्लूटूथ का यूज नहीं करता होगा। काफी लोग इसका यूज वायरलेस ईयरफोन, हेडफोन या फिर स्पीकर कनेक्ट करने के लिए करते हैं, लेकिन क्या अपको पता है कि मोबाइल का ब्लूटूथ इससे कहीं ज्यादा काम आसान बना सकता है। जी हां, इसकी हेल्प से आप बिना Wi-Fi के इंटरनेट शेयर कर सकते हैं।

इतना ही नहीं आप इससे अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रख सकते हैं और फोन को कीबोर्ड-माउस में भी चेंज कर सकते हैं। खास बात है कि इन कामों के लिए आपको किसी केबल को जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। चलिए इसके 3 ऐसे काम जानते हैं, जो आपके काफी काम आ सकते हैं।

हॉटस्पॉट नहीं, ब्लूटूथ से इंटरनेट शेयरिंग फोन से लैपटॉप या दूसरे डिवाइस में इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए काफी लोग मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज करते हैं। हालांकि, हॉटस्पॉट लंबे टाइम तक ऑन रखने पर फोन की बैटरी तेजी से खत्म हो जाती है। ऐसे में ब्लूटूथ टेदरिंग एक बेहतर ऑप्शन बन सकती है।

इसके लिए मोबाइल की सेटिंग में जाकर हॉटस्पॉट और टेदरिंग के ऑप्शन में ब्लूटूथ टेदरिंग को ऑन करें। इसके बाद लैपटॉप या टैबलेट को फोन के साथ ब्लूटूथ से पेयर कर लें। इतना करके आप इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि इसकी स्पीड Wi-Fi हॉटस्पॉट के मुकाबले कम हो सकती है।

अपने आप लॉक हो जाएगा लैपटॉप अगर आप भी Windows लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो ब्लूटूथ की हेल्प से उसकी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए Windows में मौजूद Dynamic Lock फीचर का इस्तेमाल करें। सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को लैपटॉप के साथ ब्लूटूथ से पेयर कर लें।

अब Windows की सेटिंग में जाकर Accounts और Sign-in options में Dynamic Lock को ऑन कर दें। अब जब आप अपना फोन लेकर लैपटॉप से कहीं दूर जाएंगे और दोनों डिवाइस का ब्लूटूथ कनेक्शन टूटेगा तो Windows कुछ टाइम बाद अपने आप सिस्टम को लॉक कर देगा।