336 दिन की वैलिडिटी या रोज 3GB डेटा के साथ Netflix? Jio के इन दो प्लान्स में तगड़ा मुकाबला, सिर्फ ₹51 का अंतर!

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Reliance Jio के पास दो प्रीपेड प्लान हैं जिनकी कीमत 1,748 रुपये और 1,799 रुपये है और ये दोनों ही प्लान सर्विस वैलिडिटी के साथ आते हैं। 1,748 रुपये वाला प्लान सुपर-लॉन्ग सर्विस वैलिडिटी के साथ आता है, जबकि 1,799 रुपये वाला प्लान मिड-टर्म वैलिडिटी ऑफर करता है। आप पाएंगे कि वैल्यू के मामले में ये दोनों ही प्लान अच्छे हैं। हालांकि, ये दोनों एक-दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। इसलिए आप अपने प्लान से किस तरह की वैल्यू चाहते हैं, वही तय करेगा कि आप इनमें से किस ऑप्शन को चुनते हैं। आइए यहां 1,748 रुपये और 1,799 रुपये वाले प्रीपेड प्लान्स को डिटेल में देखते हैं।

Reliance Jio 1,748 रुपये वाले प्रीपेड प्लान के बेनिफिट्स Reliance Jio का 1,748 रुपये वाला प्रीपेड प्लान अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, 3,600 SMS, JioTV और JioAICloud के साथ आता है। इस प्लान के साथ कुछ और बंडल नहीं किया गया है। इस प्रीपेड प्लान की सर्विस वैलिडिटी 336 दिनों की है। यानी आपको लॉन्ग-टर्म वैलिडिटी तो मिलती है, लेकिन जब दूसरी चीजों की बात आती है तो इसके बेनिफिट्स काफी लिमिटेड हैं। इस प्लान के साथ बिल्कुल भी डेटा बंडल नहीं किया गया है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर आप कभी भी डेटा वाउचर्स से रीचार्ज कर सकते हैं।

Reliance Jio 1,799 रुपये वाले प्रीपेड प्लान के बेनिफिट्स Reliance Jio का 1,799 रुपये वाला प्रीपेड प्लान अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, रोज 100 SMS और रोजाना 3GB डेटा के साथ आता है और इसमें 84 दिनों की सर्विस वैलिडिटी मिलती है। ये प्लान यूजर्स के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा भी बंडल करता है। इस प्लान के साथ मिलने वाले एडिशनल बेनिफिट्स में JioHotstar Mobile + Hollywood, और 50GB फ्री क्लाउड स्टोरेज के साथ JioAICloud शामिल हैं। प्लान के साथ 12 महीने का फ्री Canva Pro Lite भी बंडल किया गया है, जिसकी कीमत 1,590 रुपये एक साल के लिए है। इसके अलावा यूजर्स के लिए प्लान में Netflix Basic, JioTV और JioAICloud भी बंडल किए गए हैं।