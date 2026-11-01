Jio के 100 रुपये और 111 रुपये वाले प्लान्स, 30 दिनों तक की वैलिडिटी और OTT एप्स भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर Reliance Jio के पास दो ऐसे डेटा वाउचर हैं जिनकी कीमत एक-दूसरे के बेहद करीब है। टेलीकॉम कंपनी देश के सभी टेलीकॉम सर्कल्स में ये प्लान्स ऑफर कर रही है। ये डेटा वाउचर OTT (ओवर-द-टॉप) बेनिफिट्स के साथ भी आते हैं। दोनों ही लगभग एक जैसी मात्रा में डेटा भी ऑफर करते हैं। तो आपके लिए कौन सा बेहतर है? आइए जानते हैं इनके बारे में।

Reliance Jio 100 रुपये वाला प्रीपेड डेटा वाउचर Reliance Jio का 100 रुपये वाला प्रीपेड डेटा वाउचर 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। ये यूजर्स के लिए 6GB डेटा पैक करता है। प्लान के साथ 30 दिनों की वैलिडिटी का मतलब है कि आपके पास 6GB डेटा इस्तेमाल करने के लिए 30 दिन का समय है। ये प्लान यूजर्स के लिए 30 दिनों का JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन भी बंडल करता है। FUP (फेयर यूसेज पॉलिसी) डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड घटकर 64 Kbps रह जाती है।

Reliance Jio 111 रुपये वाला प्रीपेड डेटा वाउचर Reliance Jio का 111 रुपये वाला प्रीपेड डेटा वाउचर 5GB डेटा के साथ आता है। इसकी वैलिडिटी 28 दिनों की है। 28 दिनों के बाद कोई भी अनयूज्ड डेटा एक्सपायर हो जाएगा। आप दो अलग-अलग एड-ऑन बंडल्स में से चुन सकते हैं। पहला बंडल गेमिंग पैक है जो आपको 56 दिनों के लिए JioGames Mobile का एक्सेस देगा। दूसरा बंडल यूथ पैक है, जो आपको 28 दिनों के लिए JioGames Mobile, FanCode और Snapchat+ का एक्सेस देगा। आपको रीचार्ज के 28 दिनों के भीतर इस एडिशनल बेनिफिट को रिडीम करना होगा और ये एड-ऑन्स भी 28 दिनों के लिए एक्टिव रहते हैं। JioGames का सब्सक्रिप्शन JioGames एप के जरिए लेना होगा और Snapchat+ को MyJio एप के जरिए एक्टिवेट करना होगा। FanCode को एक्सेस करने के लिए बस JioTV मोबाइल एप पर जाएं।