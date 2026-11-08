Jio vs Airtel: वॉयेस-ओनली प्लान्स में कौन है असली किंग? चेक करें 28 दिन से लेकर 365 दिन तक की पूरी लिस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के एक निर्देश के बाद टेलीकॉम ऑपरेटर्स Jio और Airtel ने हाल ही में भारत में अपने वॉयस-ओनली रीचार्ज प्लान्स की घोषणा की है। टेलीकॉम वॉचडॉग ने इन कंपनियों को अपने कैटलॉग में दूसरे फ्री डेटा ऑप्शन्स के साथ वॉयस-ओनली टैरिफ पेश करने का निर्देश दिया था। अगर आप ये चेक करने की योजना बना रहे हैं कि किस टेलीकॉम कंपनी ने सस्ते प्लान पेश किए हैं? कौन ज्यादा फायदे ऑफर करता है? यहां Airtel और Jio के वॉयस-ओनली प्लान्स का साइड-बाय-साइड कंपैरिजन दिया गया है।

Airtel बनाम Jio वॉयस-ओनली रीचार्ज प्लान्स 28 दिन: Jio का 28 दिनों वाला सबसे नया रीचार्ज प्लान 177 रुपये का है और इसमें अनलिमिटेड कॉल्स और 300 SMS मिलते हैं। समान वैलिडिटी वाले Airtel के प्लान की कीमत 185 रुपये है। ये अनलिमिटेड कॉलिंग, 300 SMS और एक फ्री HelloTunes बेनिफिट ऑफर करता है।

30 दिन: Jio 196 रुपये का प्लान पेश करता है जो 30 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉल्स और 300 SMS देता है। Airtel के 203 रुपये के रीचार्ज में भी यही कॉलिंग और SMS बेनिफिट्स मिलते हैं, साथ ही एक अतिरिक्त फ्री HelloTunes का फायदा मिलता है।

एक महीना: Jio का 197 रुपये वाला पैक एक कैलेंडर महीने की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS के साथ आता है, जबकि Airtel का 206 रुपये वाला पैक फ्री HelloTunes के साथ एक महीने के लिए यही बेनिफिट्स ऑफर करता है।

84 दिन: Jio का 448 रुपये वाला प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग, 1,000 SMS और JioTV और JioAICloud बेनिफिट्स देता है। इसकी तुलना में Airtel का 469 रुपये वाला प्लान अनलिमिटेड कॉल्स, 900 SMS, 4,000 रुपये की कीमत वाला 12 महीने का Adobe Express Premium सब्सक्रिप्शन, Airtel Safe (स्पैम कॉल अलर्ट, फ्रॉड लिंक ब्लॉकिंग और OTP-बेस्ड बैंकिंग स्कैम्स से सेफ्टी के लिए) और फ्री HelloTunes ऑफर करता है।

आखिर में, Airtel के पास 365 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉल्स, 3,600 SMS और 469 रुपये वाले प्लान जैसे दूसरे बेनिफिट्स के साथ 1,849 रुपये का वॉयस-ओनली पैक है। Jio के पास 336 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉल्स, 3,600 SMS, JioTV और JioAICloud बेनिफिट्स वाला एक मिलता-जुलता प्लान (1,748 रुपये की कीमत में) मौजूद है।