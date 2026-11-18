टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। AI की वजह से स्कैम्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिनमें से ज्यादातर बेसिक SMS मैसेज और वॉयस कॉल्स के जरिए किए जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर किसी को स्कैमर का कॉल आए, लेकिन हम सभी को रोजाना कई बिजनेसेज की तरफ से अनचाहे कॉल्स जरूर आते हैं। पहली बार में ये भले ही ज्यादा परेशान न करें, लेकिन काम के दौरान या आराम करते समय जब स्पैम कॉल्स और SMS की बौछार होती है, तो ये काफी थका देने वाला हो जाता है।

2007 से, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने Do Not Call (DND) फ्रेमवर्क लागू किया हुआ है। ये ऑपरेटर्स के लिए नियमों का एक सेट और एक टेक्निकल फ्रेमवर्क दोनों हैं, जो मूल रूप से मोबाइल सब्सक्राइबर्स को रोजाना आने वाले अनचाहे कॉल्स और SMS की भरमार से बचाते हैं। ये एक देशव्यापी सिस्टम है जो सभी सेलुलर सर्विस प्रोवाइडर्स को कवर करता है।

DND सर्विस की सीमाएं क्या हैं? ये ध्यान रखना समझदारी होगी कि TRAI का DND फ्रेमवर्क हर एक अनचाहे कॉल या SMS को पूरी तरह ब्लॉक नहीं करेगा, बल्कि उन्हें काफी हद तक कम कर देता है। अगर आपने हाल ही में कोई नया मोबाइल नंबर खरीदा है और आपको लगातार बैंकों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों, इंश्योरेंस या रियल एस्टेट से कॉल्स आ रहे हैं, तो काफी संभावना है कि आपने अभी तक DND ऑन नहीं किया है।

TRAI मुख्य रूप से नियम बनाकर, फ्रेमवर्क तैयार करके और ऑपरेटर्स के लिए गाइडलाइंस जारी करके इसका आधार तैयार करता है। इसमें हर ऑपरेटर के लिए अपने सब्सक्राइबर्स के लिए DND रजिस्ट्रेशन सिस्टम सेटअप करना अनिवार्य करना और ये तय करना शामिल है कि क्या ब्लॉक किया जाना चाहिए और क्या नहीं।

कुछ ऑपरेटर्स आपको फुल या पार्शियल DND के बीच चुनने का ऑप्शन भी देते हैं। फुल DND ब्लॉक में कॉल्स और SMS दोनों कम हो जाते हैं। वहीं, पार्शियल DND ब्लॉक से कॉल्स कम हो जाते हैं, जबकि सब्सक्राइबर को SMS मैसेज मिलते रहते हैं।

आप भी अपना पार्ट भी प्ले कर सकते हैं- बस TRAI का DND एप डाउनलोड करें। एप डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें और स्पैम कॉल्स या SMS के तौर पर नंबर्स को रिपोर्ट करना शुरू करें। एक बार रिपोर्ट भेजे जाने के बाद, यूजर को रजिस्टर्ड शिकायत के लिए एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है।

अंत में, जो यूजर्स अपना नंबर रजिस्टर करते हैं उन्हें अपने बैंकों या जरूरी संस्थाओं से आने वाले काम के SMS या कॉल्स को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि DND सर्विस खास तौर पर से अनचाहे कमर्शियल कम्युनिकेशन पर फोकस करती है, जो आमतौर पर टेलीमार्केटर्स की तरफ से आते हैं।

हालांकि, जैसा कि इसे आमतौर पर 'DND सर्विस' कहा जाता है, ये ऑपरेटर द्वारा दिए जाने वाले हर नए सिम कार्ड पर डिफॉल्ट तौर पर ऑन नहीं होती है। सब्सक्राइबर्स को इसे मैनुअली एक्टिवेट करना पड़ता है, जो SMS, कॉल्स, वेबसाइट या ऑपरेटर के एप का इस्तेमाल करके किया जा सकता है।

TRAI के DND रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल कैसे करें? यूजर्स फुल DND सर्विस के लिए अपना नंबर रजिस्टर करने के लिए बस 1909 पर START 0 लिखकर भेज सकते हैं। इसके अलावा, किसी भी ऑपरेटर के यूजर्स 1909 पर TRAI की DND हेल्पलाइन पर कॉल भी कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए IVR निर्देशों का पालन कर सकते हैं। एक बार रजिस्टर होने के बाद, DND सर्विस को एक्टिवेट होने में 24 घंटे तक का समय लग सकता है।