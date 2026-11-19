रात 12 बजे बर्थडे विश करने के लिए जागने की जरूरत नहीं! Android और iPhone पर ऐसे शेड्यूल करें WhatsApp मैसेज
WhatsApp दुनिया के सबसे पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है, लेकिन भारत में अभी तक ये एप सीधे ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp सबसे पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जो यूजर्स को आपस में जुड़ने, टेक्स्ट करने, स्टेटस में फोटो और वीडियो पोस्ट करने और दूसरों को कॉल करने की सुविधा देता है। वैसे Meta के स्वामित्व वाला ये एप कई तरह के फीचर्स ऑफर करता है, लेकिन ये भारत में शेड्यूल्ड मैसेज के लिए नेटिव सपोर्ट नहीं देता है। फिर भी, आप अपने डिवाइस के हिसाब से अलग-अलग नेटिव और थर्ड-पार्टी एप्स के जरिए इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि iPhone यूजर्स खास कॉन्टैक्ट्स और दिन के तय समय के लिए ऑटोमेटेड मैसेज शेड्यूल करने के लिए Apple के इन-बिल्ट Shortcuts एप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ, Android यूजर्स WhatsApp मैसेज शेड्यूल करने के लिए थर्ड-पार्टी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं।
हमने भारत में Android और iOS पर WhatsApp मैसेज शेड्यूल करने में आपकी मदद के लिए एक स्टेप-बाय-स्टेप गाइड तैयार की है।
शेड्यूल्ड WhatsApp मैसेज क्या होते हैं?
ये इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस यूजर्स को एप के अंदर से सीधे WhatsApp मैसेज शेड्यूल करने की अनुमति नहीं देती है। हालांकि, ये एक बेहद काम का फीचर है जिसे दूसरे तरीकों से इनेबल किया जा सकता है। ये WhatsApp पर मैसेज भेजने के लिए हर वक्त हाथ में स्मार्टफोन रखने की जरूरत को खत्म कर देता है।
उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी दोस्त या कलीग को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं लेकिन आधी रात तक जाग नहीं सकते, तो आप नीचे बताए गए तरीकों में से किसी एक का इस्तेमाल करके आसानी से WhatsApp मैसेज शेड्यूल कर सकते हैं। इसी तरह, सुबह जल्दी भेजे जाने वाले टेक्स्ट भी एक रात पहले ही शेड्यूल किए जा सकते हैं।
आप सिर्फ अपने वर्किंग आवर्स के लिए WhatsApp मैसेज शेड्यूल करके गलत वक्त पर अपने कलीग्स को मैसेज भेजने से भी बच सकते हैं। ये फीचर इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि इससे आपके किसी जरूरी मैसेज को भेजना भूल जाने की संभावना कम हो जाती है।
iPhone पर WhatsApp मैसेज कैसे शेड्यूल करें?
- Shortcuts एप खोलें या इसे Apple के App Store से डाउनलोड करें।
- अब, नया शॉर्टकट बनाने के लिए स्क्रीन के टॉप-राइट कॉर्नर में मौजूद प्लस (+) बटन पर टैप करें।
- इसके बाद, स्क्रीन के टॉप-राइट कॉर्नर में Edit बटन पर टैप करें।
- सर्च बार के नीचे, Automation पर टैप करें।
- अब, Time of Day पर टैप करें और वह समय चुनें जिस पर आप मैसेज शेड्यूल करना चाहते हैं।
- Time ऑप्शन के बगल में दिए गए एरो पर टैप करके ऑटोमेशन ऑन करें और फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करें।
- फिर, सर्च बार पर क्लिक करें, 'Text' टाइप करें और Text बटन पर क्लिक करें।
- यहां, वह मैसेज टाइप करें जिसे आप शेड्यूल करना चाहते हैं।
- अब, दोबारा सर्च बार खोलें और 'WhatsApp' टाइप करें, फिर Send Message via WhatsApp बटन पर टैप करें।
- यहां, आपको फील्ड या प्लस (+) बटन पर टैप करके उस रेसिपिएंट को जोड़ना होगा जिसे मैसेज भेजना है।
- आपका शॉर्टकट अब सेट हो चुका है। इसे टेस्ट करने के लिए आप Play बटन पर टैप कर सकते हैं।
Android पर WhatsApp मैसेज कैसे शेड्यूल करें?
- Google Play Store खोलें और SKEDit एप डाउनलोड करें।
- अब, इस थर्ड-पार्टी एप को खोलें और साइन-इन करें।
- मेन्यू में से WhatsApp सेलेक्ट करें और स्क्रीन पर दिए गए इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करें।
- इसके बाद, Enable Accessibility बटन पर क्लिक करें और Use Service ऑप्शन को इनेबल करें।
- अब, आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से रेसिपिएंट जोड़ सकते हैं और वह मैसेज टाइप कर सकते हैं जिसे आप शेड्यूल करना चाहते हैं।
- यहां, आपको शेड्यूल किए गए मैसेज के लिए समय और फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी होगी।
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