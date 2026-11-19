टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp सबसे पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जो यूजर्स को आपस में जुड़ने, टेक्स्ट करने, स्टेटस में फोटो और वीडियो पोस्ट करने और दूसरों को कॉल करने की सुविधा देता है। वैसे Meta के स्वामित्व वाला ये एप कई तरह के फीचर्स ऑफर करता है, लेकिन ये भारत में शेड्यूल्ड मैसेज के लिए नेटिव सपोर्ट नहीं देता है। फिर भी, आप अपने डिवाइस के हिसाब से अलग-अलग नेटिव और थर्ड-पार्टी एप्स के जरिए इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि iPhone यूजर्स खास कॉन्टैक्ट्स और दिन के तय समय के लिए ऑटोमेटेड मैसेज शेड्यूल करने के लिए Apple के इन-बिल्ट Shortcuts एप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ, Android यूजर्स WhatsApp मैसेज शेड्यूल करने के लिए थर्ड-पार्टी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं।

हमने भारत में Android और iOS पर WhatsApp मैसेज शेड्यूल करने में आपकी मदद के लिए एक स्टेप-बाय-स्टेप गाइड तैयार की है। शेड्यूल्ड WhatsApp मैसेज क्या होते हैं? ये इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस यूजर्स को एप के अंदर से सीधे WhatsApp मैसेज शेड्यूल करने की अनुमति नहीं देती है। हालांकि, ये एक बेहद काम का फीचर है जिसे दूसरे तरीकों से इनेबल किया जा सकता है। ये WhatsApp पर मैसेज भेजने के लिए हर वक्त हाथ में स्मार्टफोन रखने की जरूरत को खत्म कर देता है।

उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी दोस्त या कलीग को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं लेकिन आधी रात तक जाग नहीं सकते, तो आप नीचे बताए गए तरीकों में से किसी एक का इस्तेमाल करके आसानी से WhatsApp मैसेज शेड्यूल कर सकते हैं। इसी तरह, सुबह जल्दी भेजे जाने वाले टेक्स्ट भी एक रात पहले ही शेड्यूल किए जा सकते हैं।

आप सिर्फ अपने वर्किंग आवर्स के लिए WhatsApp मैसेज शेड्यूल करके गलत वक्त पर अपने कलीग्स को मैसेज भेजने से भी बच सकते हैं। ये फीचर इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि इससे आपके किसी जरूरी मैसेज को भेजना भूल जाने की संभावना कम हो जाती है।