सुबूत के तौर पर रखनी है WhatsApp चैट? जानें फोन में चैट एक्सपोर्ट और डाउनलोड करने का सही तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ऐसे कई मौके आते हैं जब यूजर्स को अपनी WhatsApp चैट एक्सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। यूजर्स को ऐसा तब करना होता है जब उन्हें किसी बातचीत का परमानेंट रिकॉर्ड रखना हो या लंबी बातचीत को एनालाइज करना हो। कई बार WhatsApp चैट्स का इस्तेमाल कानूनी मामलों, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े विवादों और तलाक की कानूनी प्रक्रियाओं जैसे मामलों में लीगल एविडेंस के तौर पर भी किया जाता है। कभी-कभी बिजनेस यूजर्स को भी रिकॉर्ड मेंटेन करने और क्लाइंट्स की जरूरतों को बारीकी से समझने के लिए चैट्स एक्सपोर्ट करने की जरूरत होती है। इसके अलावा, जब आप किसी बड़े ग्रुप को छोड़ना चाहते हैं लेकिन उसमें आपकी कई पुरानी यादें जुड़ी होती हैं, तब भी ग्रुप चैट को एक्सपोर्ट करना काफी अच्छा रहता है।

हमारे लिए अच्छी बात ये है कि WhatsApp में अपने यूजर्स को चैट कन्वर्सेशन्स एक्सपोर्ट करने में मदद के लिए एक इन-बिल्ट टूल मौजूद है। आइए जानते हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। WhatsApp चैट एक्सपोर्ट करने से पहले जरूरी बातें: WhatsApp चैट्स को एक्सपोर्ट करने का तरीका Android और iOS पर थोड़ा अलग है। यूजर्स किसी इंडिविजुअल (वन-ऑन-वन) चैट या फिर ग्रुप चैट को एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। WhatsApp का इन-बिल्ट एक्सपोर्ट टूल आपको मीडिया (फोटो, वीडियो आदि) के साथ या मीडिया के बिना चैट्स एक्सपोर्ट करने की सुविधा देता है। जिन यूजर्स को ग्रुप चैट्स से फोटोज का भी बैकअप लेना है, वे ‘Include media’ का ऑप्शन चुन सकते हैं।

एक बार जब आप तय कर लेते हैं कि आपको क्या एक्सपोर्ट करना है, तो आपको उस चैट में जाना होगा और नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ध्यान रखें कि WhatsApp चैट्स को Android पर .txt फाइल और iOS पर .chat.text फाइल के तौर पर एक्सपोर्ट करता है। इन फाइल्स में हर मैसेज के लिए टाइम स्टैम्प के साथ एक सिंपल चैट फॉर्मेट देखने को मिलता है।

यूजर्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक बार एक्सपोर्ट की गई चैट कन्वर्सेशन को दोबारा WhatsApp में इम्पोर्ट यानी रिस्टोर नहीं किया जा सकता। ये नियम वेब और डेस्कटॉप एप्स समेत सभी मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर WhatsApp के लिए लागू होता है। आसान शब्दों में कहें तो चैट एक्सपोर्ट फाइल, नॉर्मल 'बैकअप फाइल' की तरह नहीं होती, जिसका इस्तेमाल नए या मौजूदा फोन पर आपकी सभी चैट्स को वापस लाने के लिए किया जाता है।