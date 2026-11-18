अब घर बैठे WhatsApp पर चेक करें अपना PF बैलेंस और डाउनलोड करें पासबुक, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बीते दिनों अपने करोड़ों मेंबर्स की सुविधा के लिए आधिकारिक तौर पर WhatsApp-बेस्ड सर्विसेज लॉन्च कर दी हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में WhatsApp-बेस्ड सर्विसेज लॉन्च की हैं। इस लेटेस्ट अपडेट के साथ, मेंबर्स अब अपने फोन पर ही आसानी से प्रोविडेंट फंड (PF) की जानकारी एक्सेस कर सकते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले व खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 74वें EPFO फाउंडेशन डे के मौके पर इस नई सर्विस को अनवील किया था। ये नई सुविधा PF सब्सक्राइबर्स को सीधे WhatsApp के जरिए अपना EPF बैलेंस चेक करने, पिछले ट्रांजैक्शन देखने और पासबुक डाउनलोड करने की अनुमति देती है।
EPFO WhatsApp सर्विसेज: WhatsApp पर EPF बैलेंस कैसे चेक करें?
डेडिकेटेड EPFO WhatsApp नंबर +91 87964 41800 है और इसका इस्तेमाल EPF अकाउंट में मौजूद बैलेंस देखने, आखिरी पांच ट्रांजैक्शन चेक करने और EPF पासबुक डाउनलोड करने जैसी सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए किया जा सकता है।
EPFO की WhatsApp सर्विस अंग्रेजी और हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती व उर्दू जैसी भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करती है। इसके लिए मेंबर के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से लिंक्ड मोबाइल नंबर के जरिए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। EPFO ने एक QR कोड भी लॉन्च किया है जिसे मेंबर्स ऑफिशियल WhatsApp अकाउंट के साथ चैट शुरू करने के लिए स्कैन कर सकते हैं।
WhatsApp पर EPF बैलेंस चेक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
- अपने फोन के कॉन्टैक्ट्स में EPFO WhatsApp नंबर +91 8796441800 सेव करें।
- WhatsApp खोलें और EPFO कॉन्टैक्ट के साथ चैट शुरू करें।
- 'Hi' भेजें।
- ऑफिशियल EPFO WhatsApp अकाउंट एक वेलकम मैसेज के साथ जवाब देगा।
- अपनी भाषा चुनें।
- दिए गए मेन्यू को ब्राउज करें और अपना लेटेस्ट EPF अकाउंट बैलेंस जानने के लिए Check Balance सेलेक्ट करें।
- आपके UAN के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया वन-टाइम पासवर्ड (OTP) एंटर करें।
- अपना PF अकाउंट सेलेक्ट करें।
- अगर आपके UAN से एक से ज्यादा मेंबर ID या प्रोविडेंट फंड अकाउंट लिंक्ड हैं, तो आपको बैलेंस देखने के लिए संबंधित अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा।
- वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद, मांगी गई PF बैलेंस की डिटेल WhatsApp चैट में दिखने लगेगी। बैलेंस के साथ तीन ऑप्शन्स दिखाई देंगे: Download Passbook, Change Member ID और Return to Main Menu। यहां से आप संबंधित पासबुक PDF एक्सेस करने के लिए Download Passbook पर टैप कर सकते हैं।
WhatsApp पर आखिरी 5 EPF ट्रांजैक्शन कैसे चेक करें?
सबसे हाल के पांच EPF ट्रांजैक्शन देखने के लिए, EPFO मेंबर्स EPFO नंबर के साथ चैट शुरू कर सकते हैं और सर्विस मेन्यू से Last 5 Transactions ऑप्शन चुन सकते हैं। OTP वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद, हालिया ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखने के लिए संबंधित PF अकाउंट चुनें।
जिन मेंबर्स के पास एक से ज्यादा UAN या मेंबर ID हैं, उन्हें सही जानकारी निकालने के लिए प्रोसेस के अलग-अलग स्टेज पर सही अकाउंट सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है।
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