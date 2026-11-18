टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में WhatsApp-बेस्ड सर्विसेज लॉन्च की हैं। इस लेटेस्ट अपडेट के साथ, मेंबर्स अब अपने फोन पर ही आसानी से प्रोविडेंट फंड (PF) की जानकारी एक्सेस कर सकते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले व खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 74वें EPFO फाउंडेशन डे के मौके पर इस नई सर्विस को अनवील किया था। ये नई सुविधा PF सब्सक्राइबर्स को सीधे WhatsApp के जरिए अपना EPF बैलेंस चेक करने, पिछले ट्रांजैक्शन देखने और पासबुक डाउनलोड करने की अनुमति देती है।

EPFO WhatsApp सर्विसेज: WhatsApp पर EPF बैलेंस कैसे चेक करें? डेडिकेटेड EPFO WhatsApp नंबर +91 87964 41800 है और इसका इस्तेमाल EPF अकाउंट में मौजूद बैलेंस देखने, आखिरी पांच ट्रांजैक्शन चेक करने और EPF पासबुक डाउनलोड करने जैसी सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए किया जा सकता है।

EPFO की WhatsApp सर्विस अंग्रेजी और हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती व उर्दू जैसी भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करती है। इसके लिए मेंबर के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से लिंक्ड मोबाइल नंबर के जरिए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। EPFO ने एक QR कोड भी लॉन्च किया है जिसे मेंबर्स ऑफिशियल WhatsApp अकाउंट के साथ चैट शुरू करने के लिए स्कैन कर सकते हैं।