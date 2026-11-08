खराब CIBIL स्कोर से अटक सकता है लोन!ऑनलाइन फ्री में ऐसे देखें अपनी क्रेडिट रिपोर्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी CIBIL Score शब्द से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये एक 3-डिजिट का नंबर होता है जो किसी इंडिविजुअल की क्रेडिटवर्थीनेस को दिखाता है और ये उनकी क्रेडिट हिस्ट्री और रीपेमेंट बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। CIBIL स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। 900 के करीब का स्कोर हाई क्रेडिटवर्थीनेस और क्रेडिट और रीपेमेंट्स को मैनेज करने के एक अच्छे और रिस्पॉन्सिबल ट्रैक रिकॉर्ड को दिखाता है। इसी तरह, कम CIBIL स्कोर आपके लिए लोन अप्रूवल को मुश्किल बना देता है। इसलिए, जब आप लोन अप्लाई करने का सोच रहे हों तो अपना CIBIL स्कोर जानना काफी जरूरी होता है। ये स्कोर बैंक्स और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स को एप्लीकेंट के फाइनेंशियल स्टेटस और क्रेडिट मैनेजमेंट पैटर्न को समझने में मदद करता है।

अपना CIBIL स्कोर जानने से आपको अपनी क्रेडिट हेल्थ मैनेज करने और रेगुलर इंटरवल्स पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में गलतियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। ये यूजर के पुराने उधार और रीपेमेंट पैटर्न को दिखाता है। लेंडर्स इस स्कोर को देखकर तय करते हैं कि यूजर को क्रेडिट देने में कितना रिस्क है।

ऑनलाइन फ्री में CIBIL Score चेक करने का तरीका यहां दिया गया है। ऑनलाइन फ्री में CIBIL Score कैसे चेक करें? CIBIL की ऑफिशियल वेबसाइट Transunioncibil.com यूजर्स को हर कैलेंडर ईयर में एक बार अपना CIBIL स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में चेक करने की सुविधा देती है। इसके लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

ऑफिशियल TransUnion CIBIL वेबसाइट पर जाएं।

फ्री CIBIL स्कोर और रिपोर्ट पाने का ऑप्शन चुनें।

नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जैसी पर्सनल डिटेल्स डालें।

एप्लिकेशन में मांगी गई आईडी डिटेल्स दें।

पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ (DOB) एंटर करें।

बताए गए प्रोसेस के मुताबिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पूरा करें।

डिटेल्स वेरिफाई होने के बाद अपने CIBIL अकाउंट में लॉग इन करें।

अब आप अपना CIBIL स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट देख सकते हैं।

इसके अलावा यूजर्स अपने मोबाइल नंबर और MPIN डालकर BHIM एप के जरिए भी अपना CIBIL स्कोर चेक कर सकते हैं। Google Pay, Paytm और Amazon Pay जैसे थर्ड-पार्टी एप्स भी यूजर्स को स्कोर चेक करने का ऑप्शन देते हैं। SBI YONO जैसे बैंकिंग एप्स से भी आप अपना CIBIL स्कोर ट्रैक कर सकते हैं।

जैसा कि बताया गया है, CIBIL हर कैलेंडर ईयर में एक बार फ्री CIBIL स्कोर चेक करने की परमिशन देता है। अगर आप चालू साल की फ्री रिपोर्ट पहले ही देख चुके हैं, तो अगली फ्री एनुअल रिपोर्ट के लिए आपको अगले कैलेंडर ईयर तक इंतजार करना पड़ सकता है। स्कोर को दोबारा चेक करने के लिए पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है।