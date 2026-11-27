टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा 2023 में Sanchar Saathi लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल में सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) सिटिजन सर्विसेज मिलती हैं, जिनकी मदद से यूजर्स संदिग्ध फ्रॉड कॉल्स और स्पैम कॉल्स की रिपोर्ट कर सकते हैं, अपने नाम पर लिए गए फोन कनेक्शन चेक कर सकते हैं, अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की डिटेल निकाल सकते हैं, भारतीय फोन नंबर से आने वाली इंटरनेशनल कॉल्स की रिपोर्ट कर सकते हैं और अपने हैंडसेट की ऑथेंटिसिटी जांच सकते हैं। हालांकि, इसकी सबसे अहम सुविधाओं में से एक चोरी या गुम हुए हैंडसेट्स को रिमोटली ब्लॉक करने की क्षमता है। किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल से बचने के लिए आप आसानी से पोर्टल पर जाकर या Sanchar Saathi मोबाइल एप डाउनलोड करके अपने फोन को ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं।

हमने आपके लिए एक स्टेप-बाय-स्टेप गाइड तैयार की है, जिसकी मदद से आप Sanchar Saathi एप और वेब पोर्टल के जरिए IMEI नंबर का इस्तेमाल करके अपने फोन को रिमोटली ब्लॉक कर सकते हैं। Sanchar Saathi के जरिए फोन का IMEI ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट के लिए जरूरी चीजें: Sanchar Saathi मोबाइल एप या पोर्टल के जरिए IMEI नंबर का इस्तेमाल करके अपना फोन ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट डालने से पहले आपको कई जरूरी तैयारियां पूरी करनी होंगी। सबसे पहले, आपको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी और गुम या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट की FIR कॉपी लेनी होगी। OTP वेरिफिकेशन के लिए आपको खोए हुए मोबाइल फोन नंबर का एक डुप्लीकेट SIM या री-इश्यू किया गया SIM कार्ड भी लेना होगा।

इसके अलावा, फॉर्म भरने के लिए आपके पास आधार जैसा कोई वैलिड आइडेंटिटी कार्ड और उसका ID नंबर तैयार होना चाहिए। अगर आप अपने फोन को रिमोटली ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं, तो आपके पास डिवाइस का इनवॉयस और उसकी एक डिजिटल कॉपी होनी जरूरी है। आखिर में, आपको गुम हुए हैंडसेट के IMEI नंबर चाहिए होंगे, जो आमतौर पर बिल पर या फोन के बॉक्स के पीछे प्रिंट होते हैं।