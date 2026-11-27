आपके खोए हुए फोन को 'डिब्बा' बना देगा सरकार का ये खास पोर्टल! घर बैठे ऐसे ब्लॉक करें IMEI नंबर
अगर आपका स्मार्टफोन कहीं खो गया है या चोरी हो गया है, तो उसका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए आप भारत सरकार के संचार साथी पोर्टल या मोबाइल एप की मदद से घर बैठे अपने फोन का IMEI नंबर ब्लॉक कर सकते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा 2023 में Sanchar Saathi लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल में सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) सिटिजन सर्विसेज मिलती हैं, जिनकी मदद से यूजर्स संदिग्ध फ्रॉड कॉल्स और स्पैम कॉल्स की रिपोर्ट कर सकते हैं, अपने नाम पर लिए गए फोन कनेक्शन चेक कर सकते हैं, अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की डिटेल निकाल सकते हैं, भारतीय फोन नंबर से आने वाली इंटरनेशनल कॉल्स की रिपोर्ट कर सकते हैं और अपने हैंडसेट की ऑथेंटिसिटी जांच सकते हैं। हालांकि, इसकी सबसे अहम सुविधाओं में से एक चोरी या गुम हुए हैंडसेट्स को रिमोटली ब्लॉक करने की क्षमता है। किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल से बचने के लिए आप आसानी से पोर्टल पर जाकर या Sanchar Saathi मोबाइल एप डाउनलोड करके अपने फोन को ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं।
हमने आपके लिए एक स्टेप-बाय-स्टेप गाइड तैयार की है, जिसकी मदद से आप Sanchar Saathi एप और वेब पोर्टल के जरिए IMEI नंबर का इस्तेमाल करके अपने फोन को रिमोटली ब्लॉक कर सकते हैं।
Sanchar Saathi के जरिए फोन का IMEI ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट के लिए जरूरी चीजें:
Sanchar Saathi मोबाइल एप या पोर्टल के जरिए IMEI नंबर का इस्तेमाल करके अपना फोन ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट डालने से पहले आपको कई जरूरी तैयारियां पूरी करनी होंगी। सबसे पहले, आपको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी और गुम या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट की FIR कॉपी लेनी होगी। OTP वेरिफिकेशन के लिए आपको खोए हुए मोबाइल फोन नंबर का एक डुप्लीकेट SIM या री-इश्यू किया गया SIM कार्ड भी लेना होगा।
इसके अलावा, फॉर्म भरने के लिए आपके पास आधार जैसा कोई वैलिड आइडेंटिटी कार्ड और उसका ID नंबर तैयार होना चाहिए। अगर आप अपने फोन को रिमोटली ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं, तो आपके पास डिवाइस का इनवॉयस और उसकी एक डिजिटल कॉपी होनी जरूरी है। आखिर में, आपको गुम हुए हैंडसेट के IMEI नंबर चाहिए होंगे, जो आमतौर पर बिल पर या फोन के बॉक्स के पीछे प्रिंट होते हैं।
Sanchar Saathi मोबाइल एप का इस्तेमाल करके फोन का IMEI कैसे ब्लॉक करें?
- अपने स्मार्टफोन पर Apple के App Store या Google Play Store से Sanchar Saathi एप डाउनलोड करें।
- अपने डिवाइस पर Sanchar Saathi एप खोलें।
- एप की भाषा चुनें और Proceed पर टैप करें।
- अब, आप या तो दूसरी उपलब्ध सेवाओं को देखने के लिए Explore Services पर क्लिक कर सकते हैं या फिर रजिस्टर करने के लिए Skip पर टैप करके आगे बढ़ सकते हैं।
- इसके बाद, रजिस्ट्रेशन के लिए स्क्रीन पर दिखने वाले निर्देशों का पालन करें और Proceed पर टैप करें। आपका फोन नंबर रजिस्टर करने के लिए एक SMS भेजा जाएगा।
- एक बार ये पूरा हो जाने के बाद, आपको स्क्रीन के ऊपर दाएं कोने में दिख रहे 'Block Your Lost/ Stolen Mobile Handset' पर क्लिक करना होगा।
- 'Block Lost/ Stolen Mobile' पर टैप करें।
- अब, आपको Device Information फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपका फोन नंबर, IMEI नंबर, डिवाइस का ब्रांड, मॉडल और कीमत शामिल है। यहां आपको अपने हैंडसेट का इनवॉयस भी अपलोड करना होगा।
- इसके बाद, Lost Information फॉर्म भरें, जिसमें वह जगह जहां डिवाइस खोया था, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश (State / UT), पुलिस स्टेशन, फोन खोने की तारीख, जिला और पुलिस शिकायत नंबर जैसी जानकारी देनी होगी। यहां आपको पुलिस शिकायत की कॉपी भी अपलोड करनी होगी।
- अब, आपको Mobile Owner Personal Information फॉर्म भरना होगा, जिसमें मालिक का नाम, वह ID जिसे आप सबमिट करना चाहते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ की एक कॉपी, पता, ईमेल ID, आइडेंटिटी प्रूफ नंबर और OTP के लिए मोबाइल नंबर डालना होगा।
- इसके बाद, आपको कैप्चा भरना होगा और Get OTP पर क्लिक करना होगा।
- Declaration के बगल में दिए गए चेकबॉक्स पर टैप करें और आगे बढ़ें।
Sanchar Saathi पोर्टल का इस्तेमाल करके फोन का IMEI कैसे ब्लॉक करें?
- Sanchar Saathi पोर्टल पर जाएं।
- 'Block lost / stolen mobile handset' पर क्लिक करें।
- वहां बताई गई जरूरी शर्तों को पढ़ें और सुनिश्चित करें कि आपके पास अपलोड करने के लिए सब कुछ तैयार है।
- एक बार हो जाने पर, Close पर क्लिक करें।
- अब, ऊपर Sanchar Saathi मोबाइल ऐप के लिए बताए गए तीनों फॉर्म और डिटेल्स भरें।
- ऊपर बताए गए स्टेप 8 से 12 तक का पालन करें।
- आपको अपने फोन नंबर पर एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा कि आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर कर ली गई है।
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