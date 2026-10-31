Google Gemini Notebook में आया नया Textbook फीचर, फ्री में मिलेंगी बुक्स; ऐसे करें इस्तेमाल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पढ़ाई का मतलब अब सिर्फ मोटी-मोटी किताबों में घंटों डूबे रहना नहीं रह गया है, क्योंकि नई जनरेशन चीजों को प्रैक्टिकल और इंटरैक्टिव तरीके से सीखना पसंद करती है। जरा सोचिए कि अगर आपका AI स्टडी कंपैनियन न केवल आपकी किताबों को अच्छी तरह समझ सके, बल्कि उन किताबों के कंटेंट से आपके लिए पर्सनलाइज्ड स्टडी मटीरियल भी तैयार कर दे। Google Gemini Notebook और इसके नए टेक्स्टबुक फीचर की बदौलत अब ये बिल्कुल मुमकिन हो गया है। ये नया फीचर सीधे आपकी उंगलियों पर सैकड़ों फ्री एजुकेशनल मटीरियल्स का एक्सेस देता है। चाहे आपको सोर्स बुक्स से सीधे सटीक जवाब चाहिए हों या फिर क्विज, फ्लैशकार्ड्स और स्टडी गाइड्स तैयार करने हों, ये नया फीचर आपकी पढ़ाई को ज्यादा असरदार और मजेदार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहां जानिए कि आप Google Gemini Notebook में इस टेक्स्टबुक फीचर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।

इस्तेमाल करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान अगर आप Google Gemini Notebook के इस ऑल-न्यू टेक्स्टबुक फीचर को आजमाने की सोच रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातें जान लेना फायदेमंद रहेगा: इस नए फीचर की मदद से स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म के अंदर ही अलग-अलग प्रोवाइडर्स की सैकड़ों टेक्स्टबुक्स का फायदा उठा सकते हैं।

फिलहाल, यूजर्स OpenStax, Open Textbook Library और S Chand Publishing की किताबों को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं।

स्टूडेंट्स अमेरिकी और भारतीय पब्लिशर्स की इन किताबों को बिल्कुल फ्री में पढ़ और इस्तेमाल कर सकते हैं।

एक बार जब आप किसी किताब को सोर्स के तौर पर चुन लेते हैं, तो आपके हर सवाल का जवाब सीधे उसी किताब के कंटेंट से दिया जाता है।

AI के हर जवाब के साथ इनलाइन साइटेशन्स और ओरिजिनल टेक्स्टबुक सोर्स के डायरेक्ट लिंक्स भी मिलते हैं। Gemini Notebook में फ्री टेक्स्टबुक्स कैसे जोड़ें? Gemini Notebook में टेक्स्टबुक्स जोड़ना बेहद आसान है। इसके लिए आपको इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

सबसे पहले Gemini Notebook प्लेटफॉर्म पर जाएं।

अपनी जरूरत के हिसाब से कोई मौजूदा नोटबुक चुनें या फिर 'Create a new one' पर क्लिक करके नई नोटबुक बनाएं।

इसके बाद 'Add sources' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

लिस्ट में से 'Textbooks' को सेलेक्ट करें।

अब उपलब्ध किताबों की लिस्ट ब्राउज करें और जिस किताब को आप पढ़ना या रेफर करना चाहते हैं, उसे सोर्स के तौर पर जोड़ लें।

जैसे ही टेक्स्टबुक ऐड हो जाती है, आप उसके कंटेंट के आधार पर सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप उपलब्ध टूल्स का इस्तेमाल करके उसी कंटेंट से जुड़े लर्निंग मटीरियल्स भी बना सकते हैं। नए टेक्स्टबुक फीचर के बड़े फायदे टेक्स्टबुक्स के सीधे जुड़ जाने से स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि AI से सवाल पूछते वक्त उन्हें गैर-जरूरी और भटकाने वाली ढेर सारी जानकारी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा, AI के गलत या मनगढ़ंत जवाब देने का खतरा भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि जवाब सिर्फ किताब के आधार पर ही मिलेंगे।