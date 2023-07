बिना किसी डेली लिमिट के मजे से चलाइए जी भर के इंटरनेट, BSNL के इस प्लान में Free OTT सर्विस का भी फायदा

Fibre Ultra OTT Bharat Sanchar Nigam Limited Bharat Fibre 300 Mbps broadband plan इंटरनेट की जरूरत बहुत से यूजर्स को दिन के लगभग सारा दिन ही पड़ती है। ऐसे में इंटरनेट के इस्तेमाल के बीच डेटा लिमिट एक परेशानी बनती है। बीएसनएल भारत फाइबर के एक ब्रॉडबैंड प्लान के साथ आप दिन भर मजे से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों ध्यान में रखते हुए अलग-अलग रिचार्ज प्लान और ब्रॉडबैंड प्लान के ऑप्शन पेश करती हैं। वे ग्राहक जिन्हें लगभग सारा दिन ही इंटरनेट के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है वे ब्रॉडबैंड प्लान के ऑप्शन पर जाना बेहतर समझते हैं। अगर आप भी दिन के ज्यादातर समय इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म का मजा लेने में डेटा की फेयर यूसेज पॉलिसी (fair usage policy data) परेशानी बनती है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है यहां आपको बीएसएनएल के बढ़िया ब्रॉडबैंड प्लान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बीएसएनल भारत फाइबर का कौन-सा प्लान आएगा काम? बीएसएनल भारत फाइबर का नाम सबसे बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम पर आता है। बीएसएनल भारत फाइबर अपने ग्राहकों को 300 Mbps का बेहतरीन ब्रॉडबैंड प्लान ऑफर करता है, जिसमें यूजर्स को ओटीटी बेनेफिट्स का भी फायदा मिलता है। बीएसएनल के 300 Mbps ब्रॉडबैंड प्लान के बेनेफिट्स बीएसएनल भारत फाइबर यूजर्स को इस प्लान के साथ 4TB मंथली डेटा ऑफर करता है। इस प्लान का नाम फाइबर अल्ट्रा ओटीटी है। यह प्लान 300 Mbps की स्पीड के साथ 4000GB मंथली डेटा ऑफर करता है। कंपनी की ओर से यूजर्स को फिक्स्ड लाइन वॉइस कॉलिंग कनेक्शन की सुविधा भी दी जाती है। यूजर अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग का फायदा उठा सकता है। हालांकि, लैंडलाइन कनेक्शन के लिए अलग से डिवाइस खरीदना होगा। ओटीटी की बात करें तो यूजर को इस प्लान में Disney+ Hotstar, Lionsgate, ShemarooMe, Hungama, SonyLIV, ZEE5 और YuppTV का फायदा मिलता है। बीएसएनएल के इस प्लान की कीमत क्या है? कीमत की बात करें तो इस प्लान की मंथली कॉस्ट 1799 रुपये पड़ती है। इतना ही, 4000GB का इस्तेमाल महीने से पहले ही कर लेते हैं तो भी इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, इस स्थिति में इंटरनेट स्पीड घटकर 15 Mbps ही रह जाएगी।

