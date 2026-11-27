टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) शॉर्ट-टर्म वैलिडिटी सेगमेंट में कई प्लान्स ऑफर करता है, जिससे कस्टमर्स मेड-इन-इंडिया 4G टेक्नोलॉजी का एक्सपीरिएंस ले सकते हैं। अगर आप दो महीने से कुछ ज्यादा, जैसे कि 70 से 80 दिनों की वैलिडिटी वाले प्रीपेड प्लान्स ढूंढ रहे हैं, तो BSNL इसके लिए कुछ चुनिंदा ऑप्शन देता है। नवंबर 2026 में यूजर्स के लिए उपलब्ध इन प्रीपेड प्लान्स पर एक नजर डालते हैं।

70–80 दिनों की वैलिडिटी वाले BSNL प्रीपेड प्लान्स 1. BSNL 439 रुपये वाला STV पैक टाइप: रिचार्ज, वॉयस-ओनली प्रीपेड प्लान, TRAI मैंडेटेड पैक्स।

कोर बेनिफिट्स: होम LSA और मुंबई व दिल्ली के MTNL नेटवर्क सहित नेशनल रोमिंग में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स (लोकल/STD), साथ ही 300 SMS।

वैलिडिटी: 80 दिन।

इफेक्टिव डेली कॉस्ट: लगभग 5.49 रुपये प्रतिदिन। 2. BSNL 485 रुपये वाला STV प्लान टाइप: STV (स्पेशल टैरिफ वाउचर), अनलिमिटेड कॉल्स और डेटा प्लान।

कोर बेनिफिट्स: 2 GB/दिन हाई-स्पीड डेटा के साथ अनलिमिटेड डेटा (इसके बाद स्पीड घटकर 40 Kbps रह जाती है), होम LSA और मुंबई और दिल्ली सहित रोमिंग में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स/दिन (लोकल/STD) और मुंबई और नई दिल्ली में रोमिंग के दौरान भी किसी भी नेटवर्क पर 100 SMS/दिन।

वैलिडिटी: 72 दिन

इफेक्टिव डेली कॉस्ट: लगभग 6.74 रुपये प्रतिदिन। 3. BSNL 599 रुपये वाला STV प्लान टाइप: STV (स्पेशल टैरिफ वाउचर), अनलिमिटेड कॉल्स और डेटा प्लान।

कोर बेनिफिट्स: 3 GB/दिन हाई-स्पीड डेटा के साथ अनलिमिटेड डेटा (इसके बाद स्पीड कम होकर 40 Kbps हो जाती है), अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स (लोकल/STD, ऑन-नेट/ऑफ-नेट) और होम LSA और मुंबई और दिल्ली सहित नेशनल रोमिंग के दौरान रोजाना 100 फ्री SMS।

वैलिडिटी: 70 दिन।

रिचार्ज: मल्टीपल/एडवांस रिचार्ज की सुविधा अवेलेबल है।

प्रभावी रोजाना कीमत: लगभग 8.56 रुपये प्रतिदिन। कॉन्क्लूजन: प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स के उलट, इस समय BSNL 70–80 दिनों की वैलिडिटी सेगमेंट में बहुत ज्यादा प्लान्स ऑफर नहीं करता है। इसलिए, जो BSNL कस्टमर्स इस वैलिडिटी रेंज के भीतर टेलीकॉम सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके पास चुनने के लिए ऊपर दिए गए ये रिचार्ज ऑप्शन्स मौजूद हैं।