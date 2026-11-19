टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी भारतीय टेलीकॉम कंपनी Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) के पास देश का सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान है। प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पोस्टपेड प्लान्स BSNL के प्लान्स की तुलना में कम से कम 100% ज्यादा महंगे हैं। इस टेलीकॉम ऑपरेटर का एंट्री-लेवल पोस्टपेड प्लान 199 रुपये प्रति महीने की कीमत पर आता है। पहले Jio की तरफ से भी 199 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान ऑफर किया जाता था। लेकिन Jio ने इसे हटा दिया, क्योंकि वह अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर (ARPU) बढ़ाना चाहता है। महज 199 रुपये प्रति महीने की कीमत पर, ये BSNL की तरफ से एक बेहद अट्रैक्टिव ऑफर है।

भारत में BSNL का 199 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान BSNL का एंट्री-लेवल पोस्टपेड प्लान 199 रुपये के फिक्स्ड मंथली चार्ज पर आता है। इस प्लान के साथ 25GB डेटा बंडल मिलता है और इसके साथ मिलने वाला डेटा रोलओवर 75GB तक है। BSNL के इस पोस्टपेड प्लान के साथ कोई फैमिली कनेक्शन ऑफर नहीं किया जाता है। ये प्लान अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS के साथ आता है।

फ्री कोटा खत्म होने के बाद डेटा इस्तेमाल करने पर 1 पैसा प्रति MB के हिसाब से चार्ज लगता है। BSNL कस्टमर्स के लिए इसके ठीक बाद वाला अगला ऑप्शन 399 रुपये का प्लान है। 399 रुपये वाले प्लान में हर महीने 70GB डेटा फ्री मिलता है। इस प्लान के साथ मिलने वाला डेटा रोलओवर 210GB है। इसके साथ फैमिली कनेक्शन भी बंडल मिलते हैं। यूजर्स को इस प्लान के साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग भी मिलती है। आप BSNL की वेबसाइट या नजदीकी रिटेलर/BSNL ऑफिस के जरिए अपने लिए नया कनेक्शन बुक कर सकते हैं।