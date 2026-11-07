ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती! सिर्फ लुक और बैटरी देखकर मत लाइए Earbuds, इस खास फीचर का रखें ध्यान

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ऑडियो सेगमेंट में 'Bluetooth codec' एक काफी पॉपुलर टर्म है। ये एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम है जो ऑडियो डेटा को कंप्रेस, सेंड और डीकंप्रेस करता है ताकि ये आपके फोन या कंप्यूटर और आपके ईयरफोन्स या स्पीकर्स के बीच वायरलेस तरीके से ट्रैवल कर सके। जब आप ब्लूटूथ के जरिए ऑडियो सुनते हैं, तो ये प्रोसेस आपके स्मार्टफोन से वायरलेस ईयरफोन्स तक साउंड ट्रांसमिट करता है। SBC, AAC और LDAC तीन सबसे कॉमन कोडेक्स हैं। हर कोडेक ऑडियो कंप्रेशन के अलग-अलग लेवल्स ऑफर करता है। वे कम्पैटिबिलिटी और साउंड क्वालिटी के मामले में भी एक-दूसरे से काफी अलग हैं।

अगर आप वायरलेस ईयरबड्स या हेडफोन्स खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो SBC, AAC और LDAC के बीच के बेसिक फर्क को समझना आपको ऐसा डिवाइस चुनने में मदद कर सकता है जो आपकी लिसनिंग प्रेफरेंसेस के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठे। SBC (Subband Coding) एक यूनिवर्सल बेसलाइन कोडेक है। हर ब्लूटूथ-कैपेबल डिवाइस SBC को सपोर्ट करता है। LDAC हायर बिटरेट्स को सपोर्ट करता है; वहीं AAC (Advanced Audio Coding) का बड़े पैमाने पर Apple डिवाइसेज पर इस्तेमाल किया जाता है।

Bluetooth SBC vs AAC vs LDAC: जानिए क्या हैं अंतर SBC, AAC और LDAC इस बात में अलग हैं कि वे ब्लूटूथ पर डिजिटल ऑडियो को कैसे कंप्रेस और ट्रांसमिट करते हैं। सोर्स डिवाइस, हेडफोन सपोर्ट, वायरलेस कनेक्शन और ओरिजिनल ऑडियो की क्वॉलिटी इन कोडेक्स की परफॉर्मेंस पर असर डालती है।

SBC: जैसा कि बताया गया है, SBC स्टैंडर्ड ब्लूटूथ A2DP ऑडियो प्रोफाइल के लिए एक मैंडेटरी बेसलाइन कोडेक है। ये कम्पैटिबल डिवाइसेज को बिना किसी एडवांस्ड कोडेक सपोर्ट के भी वायरलेस तरीके से ऑडियो ट्रांसमिट करने की सुविधा देता है। ये म्यूजिक सुनने और वीडियो देखने जैसी रोजाना की एक्टिविटीज के लिए पर्याप्त साउंड क्वालिटी ऑफर करता है। ये लॉसी कंप्रेशन का इस्तेमाल करता है, जो ट्रांसमिट होने वाले डेटा की मात्रा को कम करने के लिए कुछ ऑडियो इंफॉर्मेशन को हटा देता है। SBC शायद LDAC जैसी हाई-बिटरेट कैपेबिलिटीज न दे सके। ये 328kbps तक के बिटरेट के साथ 48kHz सैंपलिंग रेट पर 16-बिट ऑडियो को सपोर्ट करता है।

AAC: ये 256kbps के बिटरेट के साथ 44.1kHz पर 16-बिट ऑडियो सपोर्ट करता है और आमतौर पर iPhone मॉडल्स, iPad मॉडल्स और कम्पैटिबल वायरलेस हेडफोन्स सहित Apple डिवाइसेज के साथ इस्तेमाल किया जाता है। म्यूजिक स्ट्रीमिंग के लिए इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ये बिना ज्यादा हाई बिटरेट की जरूरत के भी काफी डीसेंट ऑडियो क्वालिटी देता है। हालांकि, इसकी परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करती है कि सोर्स डिवाइस ऑडियो को कैसे एनकोड करता है और रिसीव करने वाला हेडफोन इसे कैसे डीकोड करता है। ये कोडेक Android और Apple डिवाइसेज पर अलग-अलग तरह से परफॉर्म करता है, लेकिन उन यूजर्स के लिए जिन्हें iPhone या iPad पर म्यूजिक सुनना है, AAC एक सुटेबल ऑप्शन है।

LDAC: ये Sony द्वारा डेवलप किया गया एक ब्लूटूथ कोडेक है और टिपिकल इम्प्लीमेंटेशन्स में SBC और AAC की तुलना में काफी हायर ब्लूटूथ ट्रांसमिशन बिटरेट्स को सपोर्ट करता है। ये 24-बिट/96kHz तक के ऑडियो को सपोर्ट करता है और 330kbps, 660kbps और 990kbps के तीन बिटरेट मोड्स ऑफर करता है। ये हाई बिटरेट काफी डिमांडिंग सोर्स मटीरियल्स से मैच करता है। वायरलेस इंटरफेरेंस या कमजोर कनेक्शन वाले माहौल में ये हाई बिटरेट मेंटेन रखना शायद मुश्किल हो सकता है। LDAC खासतौर पर कम्पैटिबल स्मार्टफोन्स और हेडफोन्स वाले उन Android यूजर्स के लिए काफी काम का है जो म्यूजिक क्वालिटी को पहली प्रायोरिटी देते हैं।