Airtel का 1 साल की वैलिडिटी वाला किफायती प्लान, डेटा-कॉलिंग-SMS के साथ Adobe Express फ्री

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। देश के दूसरे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर Bharti Airtel के पास एक ऐसा प्रीपेड प्लान है जिसकी कीमत 2,249 रुपये है। ये प्लान पूरे एक साल (365 दिन) की वैलिडिटी के साथ आता है। आप सोच रहे होंगे कि यह प्लान इतना सस्ता क्यों है। देखने में ये प्लान काफी सस्ता लगता है, लेकिन जाहिर है कि इसमें एक पेच भी है। जहां ये लंबी सर्विस वैलिडिटी लेकर आता है, वहीं इसमें वो ट्रेडिशनल डेटा बेनिफिट्स नहीं मिलते जो आमतौर पर किसी एनुअल प्लान में देखने को मिलते हैं। आप ये भी उम्मीद कर रहे होंगे कि सालभर की वैलिडिटी वाले प्लान में 5G का बेनिफिट तो मिलेगा ही, लेकिन इस प्लान में 5G बेनिफिट नहीं दिया गया है। Bharti Airtel का ये 2,249 रुपये वाला प्लान देशभर के सभी टेलीकॉम सर्कल्स में उपलब्ध है। आइए इस प्लान के बेनिफिट्स पर विस्तार से नजर डालते हैं।

Bharti Airtel का 2,249 रुपये वाला प्रीपेड प्लान Bharti Airtel के 2,249 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, टोटल 30GB का 4G डेटा और 3,600 SMS मिलते हैं। इस प्लान की सर्विस वैलिडिटी पूरे 365 दिनों की है। ये कई एडिशनल बेनिफिट्स के साथ आता है, जिसमें 12 महीने की वैलिडिटी वाला Adobe Express Premium शामिल है, जिसकी कीमत करीब 4,000 रुपये है। इसके अलावा इसमें 'Airtel Safe Network' का फ्री एड-ऑन मिलता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि आपकी फोन कॉलिंग और SMS का एक्सपीरियंस पूरी तरह सुरक्षित रहे। साथ ही, इसमें Airtel Xstream Play का एक्सेस भी दिया जाता है, जो फ्री एंटरटेनमेंट कंटेंट के साथ आता है।