Airtel का 1 साल की वैलिडिटी वाला किफायती प्लान, डेटा-कॉलिंग-SMS के साथ Adobe Express फ्री
देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर Bharti Airtel अपने यूजर्स के लिए पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी वाला एक बेहद किफायती प्रीपेड प्लान ऑफर करती है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। देश के दूसरे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर Bharti Airtel के पास एक ऐसा प्रीपेड प्लान है जिसकी कीमत 2,249 रुपये है। ये प्लान पूरे एक साल (365 दिन) की वैलिडिटी के साथ आता है। आप सोच रहे होंगे कि यह प्लान इतना सस्ता क्यों है। देखने में ये प्लान काफी सस्ता लगता है, लेकिन जाहिर है कि इसमें एक पेच भी है। जहां ये लंबी सर्विस वैलिडिटी लेकर आता है, वहीं इसमें वो ट्रेडिशनल डेटा बेनिफिट्स नहीं मिलते जो आमतौर पर किसी एनुअल प्लान में देखने को मिलते हैं। आप ये भी उम्मीद कर रहे होंगे कि सालभर की वैलिडिटी वाले प्लान में 5G का बेनिफिट तो मिलेगा ही, लेकिन इस प्लान में 5G बेनिफिट नहीं दिया गया है। Bharti Airtel का ये 2,249 रुपये वाला प्लान देशभर के सभी टेलीकॉम सर्कल्स में उपलब्ध है। आइए इस प्लान के बेनिफिट्स पर विस्तार से नजर डालते हैं।
Bharti Airtel का 2,249 रुपये वाला प्रीपेड प्लान
Bharti Airtel के 2,249 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, टोटल 30GB का 4G डेटा और 3,600 SMS मिलते हैं। इस प्लान की सर्विस वैलिडिटी पूरे 365 दिनों की है। ये कई एडिशनल बेनिफिट्स के साथ आता है, जिसमें 12 महीने की वैलिडिटी वाला Adobe Express Premium शामिल है, जिसकी कीमत करीब 4,000 रुपये है। इसके अलावा इसमें 'Airtel Safe Network' का फ्री एड-ऑन मिलता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि आपकी फोन कॉलिंग और SMS का एक्सपीरियंस पूरी तरह सुरक्षित रहे। साथ ही, इसमें Airtel Xstream Play का एक्सेस भी दिया जाता है, जो फ्री एंटरटेनमेंट कंटेंट के साथ आता है।
Bharti Airtel ने इस प्लान को खास तौर पर उन लोगों के लिए एक ऑप्शन के तौर पर पेश किया है जो कम कीमत में सालभर की वैलिडिटी चाहते हैं और लिमिटेड डेटा बंडलिंग से ही संतुष्ट हैं।
अगर आपको बिल्कुल भी डेटा नहीं चाहिए और फिर भी आप सालभर की वैलिडिटी वाला प्लान ही चुनना चाहते हैं, तो आप कंपनी के 1,849 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की तरफ जा सकते हैं। 1,849 रुपये वाला ये प्रीपेड प्लान भी पूरे 365 दिनों की सर्विस वैलिडिटी के साथ आता है। कंपनी इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 3,600 SMS बंडल करती है। ध्यान रहे कि इस प्लान में किसी भी तरह का कोई डेटा नहीं दिया जाता है।
इस 1,849 रुपये वाले प्लान के साथ मिलने वाले एड-ऑन बेनिफिट्स में कंज्यूमर्स के लिए Adobe Express Premium, Airtel Safe और 30 दिनों के लिए फ्री Hellotunes की सुविधा शामिल है।
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