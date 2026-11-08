विदेश यात्रा में नहीं कटेगी जेब! महंगे रोमिंग पैक छोड़ें, फोन में डाउनलोड करें ये बेस्ट Travel eSIM Apps

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में कई ट्रैवल eSIM एप्स लॉन्च किए गए हैं, जो ट्रैवलिंग के दौरान इंटरनेट सर्विसेज का इस्तेमाल करने के ट्रेडिशनल तरीकों के मुकाबले काफी सस्ते ऑप्शन के तौर पर काम कर रहे हैं। ट्रेडिशनली, ट्रैवलर्स अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर किसी लोकल TSP (टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर) से नया फिजिकल सिम खरीदते थे या अपने मौजूदा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से इंटरनेशनल रोमिंग पैक्स लेते थे। हालांकि, इन तरीकों को आमतौर पर ज्यादा महंगा और असुविधाजनक माना जाता है। ट्रैवल eSIM पैक्स अधिक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं, जिनमें से ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स 200 से ज्यादा ट्रैवल डेस्टिनेशन्स को कवर करते हैं। ट्रैवल eSIM उन यूजर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिन्हें कॉलिंग या SMS सर्विसेज के बिना सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत होती है।

यहां एक पूरी गाइड दी गई है कि भारत में डाउनलोड करने के लिए ट्रैवल eSIM एप कैसे चुनें, ट्रैवल eSIM ऐप इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं, साथ ही भारत में उपलब्ध बेस्ट ट्रैवल eSIM एप्स की लिस्ट भी शामिल है।

इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भारत में बेस्ट eSIM एप कैसे चुनें? ये तय करने से पहले कि आपको कौन सा ट्रैवल eSIM ऐप डाउनलोड करना चाहिए, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपको ट्रैवल eSIM एप का चुनाव उसके द्वारा दिए जाने वाले कवरेज के आधार पर करना चाहिए। एप डाउनलोड करने से पहले, चेक करें कि आप जिस डेस्टिनेशन पर ट्रैवल कर रहे हैं वह उस प्लेटफॉर्म पर सपोर्टेड है या नहीं। इसके बाद, आपको हर ट्रैवल eSIM एप पर उपलब्ध डेटा पैक्स की तुलना करनी चाहिए। वह एप चुनें जो आपकी जरूरतों और इस्तेमाल के हिसाब से सबसे मुफीद पैक ऑफर करता हो।

अगर आप ट्रैवलिंग के दौरान बहुत ज्यादा डेटा खर्च करने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप लिमिटेड-डेटा प्लान्स ऑफर करने वाले ट्रैवल eSIM एप को चुन सकते हैं। अगर कई एप्स एक जैसे लिमिटेड-डेटा पैक्स ऑफर करते हैं, तो आपको उनकी प्राइसिंग और हिडन चार्जेस की तुलना करनी चाहिए। आपको उन ट्रैवल eSIM एप्स से बचना चाहिए जो आपकी जानकारी के बिना एडिशनल फीस वसूल सकते हैं। इसके लिए आप खरीदारी करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन्स पढ़ सकते हैं।

एक और बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर प्लेटफॉर्म द्वारा ऑफर किया जाने वाला नेटवर्क कवरेज और डाउनलोड स्पीड है। अपना फैसला लेने से पहले, अलग-अलग ट्रैवल eSIM प्लेटफॉर्म्स के टेलीकॉम पार्टनर्स की जांच करें और देखें कि क्या वे उस स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पर 5G और 4G LTE नेटवर्क कवरेज ऑफर करते हैं जहां आप जा रहे हैं। इससे आखिरी वक्त की परेशानियों से बचने में मदद मिलेगी।

अगर आपको कॉल और SMS की भी जरूरत है, तो आप उन ट्रैवल eSIM एप्स को भी चुन सकते हैं जो ये दोनों फंक्शनैलिटीज ऑफर करते हैं। आपको ये भी चेक करना चाहिए कि क्या प्रोवाइडर हॉटस्पॉट डेटा शेयरिंग को रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करता। अगर आप अपने लैपटॉप या दूसरे डिवाइसेज के साथ डेटा शेयर करना चाहते हैं, तो ऐसे प्लेटफॉर्म को चुनने से बचें जो हॉटस्पॉट डेटा शेयरिंग की परमिशन नहीं देता है।

Travel eSIM Apps बनाम इंटरनेशनल रोमिंग: कौन सा बेहतर है? ट्रैवल eSIM एप्स और आपके TSP द्वारा ऑफर की जाने वाली इंटरनेशनल रोमिंग सर्विसेज के बीच कुछ बड़े अंतर हैं। ट्रैवल eSIM प्लेटफॉर्म्स द्वारा ऑफर किए जाने वाले प्लान्स को अक्सर TSPs द्वारा दिए जाने वाले इंटरनेशनल रोमिंग पैक्स की तुलना में काफी सस्ता माना जाता है। हालांकि, इंटरनेशनल रोमिंग ज्यादा सुविधाजनक है क्योंकि इसमें आपको अपने स्मार्टफोन पर दूसरा सिम एक्टिवेट और कंफिगर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका TSP आपके मौजूदा फिजिकल सिम कार्ड पर ही इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कर देता है, जिसमें कम स्टेप्स शामिल होते हैं।

वहीं दूसरी ओर, अगर आप अपनी इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान केवल इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल रोमिंग पैक खरीदने की तुलना में ट्रैवल eSIM ऐप्स एक बेहतर, ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा किफायती ऑप्शन हैं। आप जिस डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, उसके आधार पर भी इंटरनेट प्लान्स चुन सकते हैं। चूंकि ज्यादातर ट्रैवल eSIM एप्स केवल इंटरनेट पैक्स ही ऑफर करते हैं, इसलिए अगर आपको कॉलिंग और SMS सर्विसेज की जरूरत नहीं है तो ये आपके लिए बिल्कुल सही चॉइस बन जाता है।

भारत में बेस्ट Travel eSIM Apps Airalo: ये ट्रैवल eSIM प्लेटफॉर्म दावा करता है कि ये 200 से ज्यादा ट्रैवल लोकेशन्स को कवर करता है। Airalo अनलिमिटेड 5G पैक्स सहित कई प्लान्स ऑफर करता है, जिससे आप अपनी पसंद के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। ये एप Apple के App Store और Google Play Store के जरिए डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

Holafly: Airalo की तरह, Holafly एप भी iOS और Android दोनों डिवाइसेज पर उपलब्ध है और इसे क्रमशः App Store और Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है। ये प्लेटफॉर्म 160 से ज्यादा ट्रैवल लोकेशन्स को कवर करने का दावा करता है। ये अनलिमिटेड डेटा प्लान्स भी ऑफर करता है।

Nomad eSIM: Nomad eSIM एप के बारे में भी दावा किया गया है कि ये 200 से ज्यादा ट्रैवल डेस्टिनेशन्स को कवर करता है और भारत से बाहर ट्रैवल करने की सोच रहे कस्टमर्स को eSIM सर्विसेज ऑफर करता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से अनलिमिटेड डेटा प्लान्स या फिक्स्ड डेटा प्रीपेड प्लान्स में से चुन सकते हैं।

Saily: इस ट्रैवल eSIM प्लेटफॉर्म में एक इन-बिल्ट एड-ब्लॉकर मिलता है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये ट्रैवलिंग के दौरान 28.6 प्रतिशत तक डेटा बचाता है। Nomad और Airalo की तरह, Saily भी 200 से ज्यादा ट्रैवल लोकेशन्स को कवर करता है।