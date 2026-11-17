टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली के बाद से ही देशभर के कई शहरों में बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच घर की हवा को साफ रखने के लिए Air Purifier की डिमांड लगातार बढ़ रही है। मार्केट में अलग-अलग कंपनियों के एयर प्यूरीफायर कई तरह के फिल्टर और नए नए फीचर्स के साथ आ रहे हैं। इनमें न सिर्फ H13, H14 बल्कि HEPA-Type फिल्टर का नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिल रहा है।

कंपनियां इन फिल्टर को बेहतर एयर क्वालिटी और धूल-मिट्टी से बचाव के लिए यूज करती हैं। हालांकि एयर प्यूरीफायर खरीदते वक्त इन तीनों के बीच का फर्क समझना जरूरी है, ताकि आप अपनी जरूरत के मुताबिक सही डिवाइस ले सकें।

क्या होता है H13 HEPA फिल्टर? सबसे पहले बात करें H13 की तो ये एक हाई-एफिशिएंसी HEPA फिल्टर है, जो हवा में मौजूद बेहद छोटे कणों को भी पकड़ सकता है। यूरोपीय EN 1822 स्टैंडर्ड के मुताबिक H13 फिल्टर सबसे मुश्किल आकार वाले कणों में से कम से कम 99.95 परसेंट कणों को फिल्टर कर सकता है। ये फिल्टर न सिर्फ धूल बल्कि परागकण और हवा में मौजूद कई सूक्ष्म प्रदूषकों को भी हटाने में हेल्प करता है।

कितना बेहतर है H14 HEPA फिल्टर? H14 फिल्टर को H13 से ज्यादा एफिशिएंट और अच्छा माना जाता है। EN 1822 स्टैंडर्ड के मुताबिक ये MPPS साइज के कम से कम 99.995 परसेंट कणों को फिल्टर कर सकता है। इसका मतलब है कि इसकी फिल्ट्रेशन पावर H13 से ज्यादा है। हालांकि, H14 वाले एयर प्यूरीफायर की कीमत भी ज्यादा हो सकती है।