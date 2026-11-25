ब्रह्मानंद मिश्र, नई दिल्ली। भारतीय टेक्नोलॉजी ब्रांड एआई प्लस ने छात्रों, प्रोफेशनल्स और आम यूजर्स की जरूरतों की ध्यान में रखते हुए एआई प्लस नोवाटैब पेश किया है। पढ़ाई, एंटरटेनमेंट और अनेक बेसिक डिजिटल एक्टिविटी के लिए यह सुविधाजनक और उपयोगी डिवाइस है। इसमें 11.97-इंच 2के डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 8000 एमएएच की बैटरी दी गई है, जो इस टैबलेट को बजट रेंज में एक बेहतर आप्शन बनाती है।

डिजाइन: नोवाटैब में प्लास्टिक और मेटल बाडी है। इसमें थर्मल कंडक्टिव सिलिकान का इस्तेमाल किया गया है, जो गर्मी को बाहर निकालता है। टैब का वजन 558 ग्राम है, जो शुरुआत में थोड़ा अधिक महसूस हो सकता है। साथ में मिले प्रोटेक्टिव केस को स्टैंड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। टैब डार्क ब्लू और सिनेमन ब्राउन कलर आप्शन में उपलब्ध है। इसका डायमेंशन 282.1 × 178 × 7.5 एमएम है। टैब में आपको पावर, वाल्यूम और रीसेट बटन दिए गए हैं।

डिस्प्ले : नोवा टैब में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 11.97 इंच आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले है, जो पढ़ाई, स्ट्रीमिंग और नोट्स तैयार करने के लिए बहुत उपयोगी है। टैब को इस्तेमाल करते हुए स्क्रालिंग और टच रिस्पांस काफी अच्छा रहता है। टैब की ब्राइटनेस 400-450 निट्स तक होती है। इसके ड्युअल स्पीकर की आडियो क्वालिटी संतोषजनक रहती है। स्क्रीन की ब्राइटनेस का स्तर हर तरह की रोशनी में दुरुस्त रहता है। स्प्लिट-स्क्रीन मोड आपको एक साथ दो एप्स चलाने की सुविधा देता है। एप्स को प्रयोग करने के दौरान असहजता नहीं होती।