Realme Buds Wireless 3: 40 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ रियलमी इयरफोन लॉन्च, एक साथ दो फोन में सुन पाएंगे म्यूजिक

Realme Buds Wireless 3 Launched Realme बड्स वायरलेस 3 ट्रू वायरलेस इयरफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। इयरफोन अगले सप्ताह Realme वेबसाइट के माध्यम से सेल के लिए उपलब्ध होंगे। भारत में Realme बड्स वायरलेस 3 इयरफोन की कीमत 1799 रुपये पर निर्धारित की गई है। नया नेकबैंड हेडसेट बास येलो प्योर ब्लैक और विटैलिटी व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। (फोटो-जागरण)

Realme Buds Wireless 3 true wireless earbuds have been launched in India

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Realme बड्स वायरलेस 3 ट्रू वायरलेस इयरफोन भारत में Realme Narzo 60 5G सीरीज के स्मार्टफोन के साथ लॉन्च कर दिया है। नए नेकबैंड स्टाइल ब्लूटूथ इयरफोन में पसीने और पानी के बचाव के लिए IP55 रेटिंग है। कंपनी ने दावा किया है कि इयरफोन 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ देते हैं और डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ 45ms अल्ट्रा-लो लेटेंसी मोड के साथ आते हैं। इयरफोन अगले सप्ताह Realme वेबसाइट के माध्यम से सेल के लिए उपलब्ध होंगे। Realme Buds Wireless 3 की भारत में कीमत भारत में Realme बड्स वायरलेस 3 इयरफोन की कीमत 1,799 रुपये पर निर्धारित की गई है। वर्तमान में Realme की वेबसाइट पर लिस्टेड है और 12 जुलाई को पहली बार कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के साथ-साथ Flipkart और Amazon पर खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। नया नेकबैंड हेडसेट बास येलो, प्योर ब्लैक और विटैलिटी व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। Realme Buds Wireless 3 की खासियत नए लॉन्च किए गए नेकबैंड-स्टाइल Realme वायरलेस 3 इयरफोन 13.6 मिमी डायनेमिक ड्राइवर से लैस हैं। नए लॉन्च किए गए इयरफोन ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, साथ ही AAC और SBC जैसे ऑडियो कोडेक्स के लिए भी सपोर्ट करते हैं। इयरफोन 30 डीबी तक एक्टिव नॉइज़ (ANC) का सपोर्ट करते हैं। रियलमी बड्स वायरलेस 3 में 360-डिग्री स्टैंडर्ड ऑडियो सपोर्ट और 45ms अल्ट्रा-लो लेटेंसी मोड दिया गया है। कंपनी ने दावा किया गया है ये गेमर के लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। Realme Buds Wireless 3 की स्पेसिफिकेशन इयरफोन में 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ देने का दावा किया गया है। कंपनी के मुताबिक, ये एक बार चार्ज करने पर 20 घंटे तक की कॉलिंग ऑफर कर सकते हैं। Realme बड्स वायरलेस 3 10 मिनट के चार्ज के साथ 25 घंटे तक प्लेबैक के साथ फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। Realme का कहना है कि इसे फुल चार्ज होने में लगभग 50 मिनट का समय लगता है। इयरफोन ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी और Google फास्ट पेयर केसाथ आते हैं।

Edited By: Anand Pandey