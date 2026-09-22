Vastu Tips: जेड प्लांट की पत्तियां पीली होने लगी हैं? जानिए वास्तु दोष के संकेत और इसे बचाने के तरीके

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर कोई अपने घर को सुंदर बनाने के लिए और घर में पॉजिटिविटी के लिए तरह-तरह के प्लांट्स लगाना पसंद करते हैं। वास्तु शास्त्र और फेंगशुई में जेड प्लांट को बेहद पावरफुल और शुभ माना गया है। मान्यता है कि यह पौधा घर में खुशहाली और धन को आकर्षित करने वाला प्लांट है।

लेकिन, कई बार अच्छी देखभाल के बाद भी या फिर समय की किल्लत के कारण इसकी चमकदार हरी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। वास्तु के अनुसार, जेड प्लांट का पीला पड़ना सिर्फ पौधों की बीमारी नहीं, बल्कि इसका असर बहुत हद तक आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। आइए जानते हैं इससे जुड़े वास्तु से ऐसे नियम जिससे शायद ही आप वाकिफ होंगे।

आर्थिक तंगी और पैसों का नुकसान जेड प्लांट को अक्सर लोग 'मनी ट्री' (Money Tree) या धन खींचने वाला पौधा भी कहते हैं। ऐसे में इस पौधे का सूखना या पीला पड़ना आर्थिक स्थिति पर भी काफी असर डाल सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आपके घर में जेड प्लांट पीला पड़ रहा है तो ये पैसे से जुड़ी दिक्कतों का संकेत माना जाता है। जैसे- आने वाले समय में बेफिजूल के खर्च बढ़ सकते हैं या फिर आने वाला धन का रुक सकता है।