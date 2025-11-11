Vastu Tips for Money: जेब में नहीं रुकता पैसा, तो ये वास्तु टिप्स आएंगे आपके काम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप अपने जीवन में कुछ वास्तु नियमों को अपनाते हैं, तो इससे आपको कई तरह के लाभ देखने को मिल सकते हैं। कभी-कभी अच्छी खासी कमाई के बाद भी कुछ लोगों के हाथ में पैसा नहीं टिकता। ऐसे में आप इस स्थिति से बचने के लिए कुछ वास्तु टिप्स अपना सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रुकेंगे बेवजह के खर्चे वास्तु शास्त्र में धन और गहने रखने के लिए भी सही दिशा का वर्णन किया गया है। ऐसे में आपको धन या तिजोरी को घर ती उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रखना चाहिए। इसके साथ ही आप तिजोरी में एक लाल कपड़ा बिछाकर श्री यंत्र या चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। इस उपाय को करने से तिजोरी कभी खाली नहीं होती और बेवजह के खर्चों पर भी रोक लगती है।

उत्तर दिशा में रखें इन बातों का ध्यान वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को विशेष महत्व दिया जाता है और इस दिशा को धन का द्वार माना जाता है। ऐसे में घर की उत्तर दिशा में आपको साफ-सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, तभी घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। इसके साथ ही घर की उत्तर दिशा में धन के देवता भगवान कुबेर की मूर्ति या तस्वीर भी जरूर लगानी चाहिए और इस दिशा में तिजोरी या अलमारी भी रखनी चाहिए। इससे धन आकर्षित होता है।

ऐसे करें लक्ष्मी जी को प्रसन्न धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी की आराधना करना सबसे उत्तम उपाय माना गया है। ऐसे में आप अगर आप चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो इसके लिए कुछ वास्तु नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपको अपने घर, खासकर मुख्य द्वार पर साफ-सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।