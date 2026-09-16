घर में कंगाली ला सकती है आपकी एक भूल! जमीन पर गलती से भी न रखें ये 5 सामान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ऐसा कहा जाता है कि अगर घर में रखी कोई भी चीज सही दिशा और स्थान पर हो, तो न सिर्फ माहौल अच्छा बना रहता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। इसी वजह से चीजों के निर्धारण के लिए सही वास्तु का होना जरूरी है। वास्तु के अनुसार घर का कुछ सामान को सीधे जमीन पर रखना शुभ नहीं माना जाता है।

ऐसा करने से घर की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं आपकी ये छोटी सी गलती वास्तु दोष का कारण भी बन सकती है। अगर आप भी घर में सुख-समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, तो इन वास्तु नियमों को जानना आपके लिए जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें जमीन पर रखने से समस्याएं आ सकती हैं। जमीन पर न रखें मंदिर वास्तु की मानें तो आपको कभी भी घर का मंदिर सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा किसी चौकी पर रखें या फिर किसी कपड़े के ऊपर रखें। अगर मंदिर का आकार बड़ा है, तो आप इसके नीचे लकड़ी या पत्थर के टुकड़े लगा दें। सीधे जमीन पर रखे मंदिर पर की गई पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। आपको कभी भी शिवलिंग और शालीग्राम को भी सीधे जमीन में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष लग सकता है।

पूजा का दीपक आप जब भी घर में आरती करें या दीपक जलाकर रखें आपको इसे कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक को हमेशा किसी प्लेट या चौकी के ऊपर ही रखें। पूजा का कलश अक्सर देखा जाता है कि लोग पूजा के लिए जब भी कलश की स्थापना करते हैं, उसे सीधे ही जमीन पर रखे देते हैं। ऐसा करना गलत है और इससे पूजा का फल भी नहीं मिलता है। अगर आप कलश रख रहे हैं तो इसके नीचे थोड़े चावल या गेहूं डालें। आप कलश के नीचे थोड़ी मिट्टी या बालू डालकर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं।